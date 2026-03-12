NoiPA marzo 2026: arretrati in arrivo per i supplenti brevi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il mese di marzo 2026 si apre con novità importanti per molti lavoratori della scuola. Il sistema NoiPA ha infatti avviato una serie di emissioni dedicate al pagamento degli arretrati contrattuali destinati anche ai docenti e al personale ATA con supplenze brevi e saltuarie. Dopo i pagamenti già effettuati nei mesi precedenti per il personale di ruolo e per i supplenti annuali, ora la procedura coinvolge anche i contratti temporanei. Le lavorazioni sono partite nei primi giorni di marzo e in queste ore stanno emergendo i primi dettagli sulle tempistiche. Tra emissioni speciali, cedolini in aggiornamento e date di accredito, facciamo chiarezza su cosa sta accadendo e quando i pagamenti potrebbero arrivare.

Emissioni NoiPA e arretrati per supplenti brevi: cosa sta accadendo a marzo

Le notizie pubblicate oggi 12 marzo confermano che il sistema NoiPA ha avviato una specifica lavorazione per riconoscere gli arretrati contrattuali anche al personale della scuola con supplenze brevi e saltuarie. Si tratta degli adeguamenti economici collegati al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, che nei mesi scorsi ha già prodotto aumenti e pagamenti arretrati per altre categorie di lavoratori della scuola.

Per questa tipologia di contratti è stata prevista un’emissione speciale, avviata l’11 marzo, che consente di liquidare gli importi maturati anche per incarichi di breve durata. La procedura riguarda infatti non solo le supplenze più lunghe, ma anche incarichi di pochi giorni o addirittura di una sola giornata di servizio. L’obiettivo è applicare gli aumenti contrattuali anche a chi ha lavorato con rapporti di lavoro temporanei registrati nel sistema NoiPA.

Secondo le informazioni disponibili, molti lavoratori hanno iniziato a visualizzare già nelle ultime ore alcune indicazioni sugli importi lordi degli arretrati direttamente nell’area personale del portale NoiPA. Gli importi netti, cioè le somme effettivamente spettanti dopo trattenute fiscali e previdenziali, vengono invece mostrati una volta completata l’elaborazione del cedolino.

Il calendario delle lavorazioni di marzo è particolarmente intenso. Nei primi giorni del mese il sistema ha riaperto le linee per permettere alle amministrazioni di inserire variazioni stipendiali e arretrati. Subito dopo è partita l’emissione speciale dedicata proprio ai supplenti brevi. Nei prossimi giorni è prevista anche un’emissione urgente che servirà a completare ulteriori pagamenti e conguagli.

Per quanto riguarda la visibilità dei pagamenti, molti arretrati dovrebbero comparire nell’area personale di NoiPA tra il 12 e il 13 marzo, quando il sistema conclude le elaborazioni e pubblica i cedolini aggiornati. Solo dopo questa fase gli importi diventano effettivamente consultabili nella sezione “pagamenti” del portale.

Il passaggio successivo è quello dell’accredito sul conto corrente. Come avviene normalmente per le emissioni NoiPA, tra l’elaborazione del pagamento e il bonifico possono trascorrere alcuni giorni tecnici necessari alle procedure bancarie.

La data di riferimento per lo stipendio ordinario della Pubblica Amministrazione resta il 23 marzo 2026, giorno in cui verranno pagate le competenze mensili, comprese indennità e voci stipendiali già elaborate nelle settimane precedenti. Tuttavia gli arretrati derivanti dalle emissioni straordinarie potrebbero essere accreditati tra il 23 e il 27 marzo, a seconda dei tempi di lavorazione e delle procedure bancarie.