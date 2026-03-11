Foggia

Tentato furto d’auto ai danni di una docente: ladri messi in fuga

La vicenda della docente è stata resa nota da Sinistra Italiana–AVS di Stornara attraverso una denuncia pubblica.

Attimi di tensione a Stornara dove alcune insegnanti e collaboratori scolastici sono intervenuti per fermare un tentativo di furto ai danni dell’auto di una docente. Il veicolo era parcheggiato davanti all’istituto comprensivo di via Roma quando, in pieno giorno, alcuni malviventi hanno cercato di portarlo via. Accortisi di quanto stava accadendo, il personale scolastico è sceso in strada affrontando i ladri e costringendoli ad allontanarsi. Un gesto definito da Sinistra Italiana–AVS come “un atto di coraggio non comune”, compiuto pur consapevoli dei rischi per la propria incolumità, a costo di difendere coraggiosamente la collega. L’episodio si è verificato nella giornata di martedì 10 marzo.

Tentano di rubare l’auto a una docente: sorge la polemica

Il comitato di Sinistra Italiana Avs di Stornara ha comunque aggiunto sulla vicenda che “il coraggio dei singoli e il sacrificio delle forze dell’ordine non possono bastare a coprire le mancanze della politica. Il coraggio delle maestre ha messo a nudo il fallimento di chi dovrebbe garantire l’ordine pubblico”

Il comitato ha inoltre denunciato come sia inaccettabile che, nel 2026, gli insegnanti si trovino costretti a trasformarsi di fatto in “scudi umani” per compensare la mancanza di adeguate condizioni di sicurezza. Secondo il movimento politico, non è tollerabile che chi svolge ogni giorno il compito di educare i giovani debba arrivare a mettere a rischio la propria incolumità personale pur di difendere i propri beni.

Come riportato da FoggiaToday, al sindaco Roberto Nigro è stata inoltre avanzata la richiesta di convocare un consiglio comunale straordinario dedicato al tema della sicurezza, insieme alla proposta di istituire un presidio fisso di vigilanza nelle vicinanze degli istituti scolastici.

