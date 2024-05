Noemi Bocchi aspetta un figlio da Francesco Totti? Rotondità sospette per la donna

Noemi e Francesco Totti sono ormai una coppia affiatata da circa due anni. I due appaiono sempre più innamorati, tanto da essere stati immortalati durante una partita di padel che proprio nel 2021 favorì il loro incontro. Nel servizio fotografico, l’ex capitano della Roma e la compagna sono impegnati in un doppio di padel. Ma non sono certamente i risultati della partita a suscitare l’interesse dei fan ma le rotondità sospette di Noemi Bocchi. La donna infatti mostra un pancino pronunciato tanto da insinuare il dubbio che aspetti un bambino da Francesco Torri. Noemi inoltre in vari momenti si è toccata il ventre come a custodire il dolce segreto. Una t-shirt nera che a malapena la copre ma che accende fantasie e sospetti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi immortalati durante un allenamento

Il settimanale Gente ha ripreso Francesco Totti e Noemi Bocchi durante un allenamento in un centro sportivo vicino a Roma Nord dove la coppia ha acquistato casa lo scorso anno. Nel 2023, la donna si era sottoposta ad un intervento all’addome per ridurre la diastasi provocata dalle precedenti gravidanze. Un’operazione chirurgica impegnativa alla quale si arriva dopo la decisione di non avere più altri figli. Proprio per rendere vani i risultati dell’intervento. Nonostante questo, la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi iniziata nel 2021 e ufficializzata dopo la rottura con Ilary Blasi procede a vele spiegate e c’è chi parla addirittura di nozze.