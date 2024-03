“Nodi” il bellissimo video clip girato anche a Villa Rosa a Manfredonia dell’artista Stefano Bifulco in arte Bif:

Il testo di “Nodi”

Nodi tra i capelli Nodi sulla lingua Solo tu puoi scioglierli Io non posso scegliere Sei un’alluvione Di parole non dette Sento l’erosione Cadi su di me Inondando le città Cosa penserà tua madre Cosa chiederà la mia Nodi tra i capelli Nodi sulla lingua Solo tu puoi scioglierli Nodi tra le ciglia Tengo strette le pupille Per guardare più giù Dove tu non scendi mai Per ora Dove tu non torni mai Per ora Rivederti un po’ mi basta (pensarti mi condanna) Un legame prende forma Anche a cottura lenta (senza lasciare traccia) Tu improvvisi con gli occhi E sei già mancanza (sei già scomparsa) Io progetto una stanza E la arredo per la tua partenza (resistenza) Nodi tra i capelli Nodi sulla lingua Solo tu puoi scioglierli Nodi tra le ciglia Tengo strette le pupille Per guardare più giù Dove tu non scendi mai Per ora Dove tu non torni mai Per ora

Guarda il video: http://vevo.ly/FE8KEe