Nitto ATP Finals 2026 su Mediaset: calendario, telecronisti e programmazione completa del torneo di Torino

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Le Nitto ATP Finals 2026 si preparano a riportare a Torino i migliori tennisti del mondo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dal 15 al 22 novembre, gli otto protagonisti del circuito ATP si sfideranno per conquistare il prestigioso titolo di fine anno, davanti a migliaia di appassionati e milioni di telespettatori.

Per l’occasione Mediaset ha predisposto una copertura speciale che accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’evento attraverso televisione, piattaforme digitali, social network e radio. Telecronache, approfondimenti, interviste e programmi dedicati racconteranno ogni momento del torneo che chiuderà la stagione del grande tennis mondiale. Quando inizia la copertura Mediaset delle ATP Finals? Chi commenterà le partite? E quali programmi accompagneranno il torneo di Torino?

Road to Nitto ATP Finals: il conto alla rovescia verso il torneo

L’avvicinamento alle Nitto ATP Finals inizierà già da lunedì 9 novembre con Road to Nitto ATP Finals, striscia quotidiana in onda su Italia 1 subito dopo SportMediaset delle ore 13.

Il programma accompagnerà gli appassionati alla scoperta dei protagonisti del torneo attraverso curiosità, aneddoti, quiz e momenti che hanno fatto la storia della competizione.

Sabato 14 novembre spazio invece allo Speciale Nitto ATP Finals, che presenterà i giocatori qualificati e analizzerà le sfide più attese dell’edizione 2026.

A raccontare le sfide del torneo saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana capace di conquistare un torneo del Grande Slam grazie al successo ottenuto al Roland Garros nel 2010.

Accanto alle telecronache, Mediaset seguirà il torneo con Nitto ATP Finals Live, lo studio di approfondimento affidato a Chiara Icardi.

Tra gli ospiti annunciati figurano il tennista Lorenzo Sonego, l’ex giocatore e opinionista Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, da sempre grande appassionato di tennis.

Dal capoluogo piemontese arriveranno inoltre contributi, interviste e retroscena grazie agli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice.

TV, streaming, social e radio: la copertura totale di Mediaset

Le Nitto ATP Finals saranno protagoniste non soltanto in televisione.

Ogni mattina Mediaset Infinity e SportMediaset.it proporranno Nitto ATP Finals Show, appuntamento dedicato ai momenti più importanti della giornata precedente, alle analisi tecniche e ai pronostici sulle partite successive.

Anche i social network e le emittenti di Radio Mediaset offriranno aggiornamenti continui, servizi esclusivi e contenuti dedicati ai protagonisti del torneo.

Completerà la copertura una speciale presenza sugli schermi digitali installati in varie zone di Milano, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, classifiche, calendario e avanzamento dei gironi. Una strategia multipiattaforma con cui Mediaset punta a portare nelle case degli italiani tutte le emozioni delle Nitto ATP Finals 2026, uno degli eventi più prestigiosi dell’intero panorama tennistico internazionale.