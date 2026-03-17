Nicolò Brigante: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026, ex tronista di Uomini e Donne

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Nicolò Brigante torna sotto i riflettori televisivi. Questa volta non come tronista di Uomini e Donne, ma come concorrente del Grande Fratello Vip 2026. A distanza di anni dalla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, infatti, il modello e influencer siciliano entra nella casa più spiata d’Italia.

Il programma, al via stasera 17 marzo 2026, rappresenta una nuova occasione per raccontarsi, soprattutto perché Brigante negli ultimi anni ha costruito la propria immagine lontano dai riflettori televisivi, tra lavoro digitale e social.

La nuova edizione del GF VIP 8 sarà condotta da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Nicolò Brigante: età, dove è nato e lavoro prima del Grande Fratello Vip 2026

Nicolò Brigante nasce nel 1994 a Catania e ha 32 anni. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026, cresce a Scordia, in Sicilia, territorio a cui è profondamente legato e che spesso cita come punto di riferimento personale e professionale.

Lavora come piccolo imprenditore nel settore digitale, occupandosi di progetti legati all’e-commerce e alla promozione delle eccellenze siciliane. Parallelamente, si avvicina al mondo della moda e dei social, diventando modello e influencer.

Il suo primo contatto con la TV arriva nel 2017, quando sostiene i provini per Uomini e Donne di Maria De Filippi. In quell’occasione racconta di essersi sentito molto emozionato e poco sicuro, ma di essere stato messo a proprio agio durante il colloquio. Inizialmente rinuncia al programma perché impegnato sentimentalmente, tuttavia pochi mesi dopo entra nel cast come tronista.

Nicolò Brigante a Uomini e Donne: chi ha scelto e cosa è successo dopo

La notorietà di Nicolò Brigante arriva proprio con Uomini e Donne (2017–2018), il dating show di Maria De Filippi. Dopo il ritiro di Mattia Marciano, viene scelto come nuovo tronista del Trono Classico.

Durante il suo percorso conosce diverse corteggiatrici, ma il momento più atteso arriva con la scelta finale tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Nel maggio 2018 decide di uscire dal programma con Virginia Stablum, di recente apparsa tra le veline di Striscia la Notizia, con cui intraprende una relazione lontano dalle telecamere.

La storia, però, dura poco più di un mese. In seguito, Brigante chiarisce che non ci sono stati tradimenti o episodi particolari, ma semplicemente il rapporto non ha funzionato nella quotidianità. Dopo quell’esperienza, si allontana dalla televisione, concentrandosi su lavoro e social.

Nicolò Brigante: vita privata oggi

Da stasera Nicolò Brigante è uno dei nuovi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2026. Si tratta di un passaggio importante, perché lo riporta sotto i riflettori dopo diversi anni.

Per quanto riguarda la vita privata, ha sempre mantenuto una certa riservatezza. Dopo la relazione con Virginia Stablum, il suo nome è stato accostato solo a poche indiscrezioni, tra cui un presunto legame con una farmacista siciliana.

La famiglia rappresenta un punto fermo nella sua vita: ha spesso raccontato di avere un rapporto molto stretto con i genitori e con la sorella, basato su fiducia e confronto.

Anche dal punto di vista sentimentale, ha più volte sottolineato di cercare una persona affettuosa e determinata, capace di portare un valore aggiunto nella sua vita, pur mantenendo una forte indipendenza personale.