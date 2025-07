Nicole Mazzocato diventa mamma per la terza volta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nicole Mazzocato è diventata mamma per la terza volta: il 20 luglio scorso è nata Aurora, la piccola che si aggiunge ai due fratelli, Paolo e Davide. La nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi follower il racconto dettagliato del parto e ha pubblicato anche delle foto della sua piccola.

Un amore nato a Uomini e Donne

L’amore tra Nicole e il compagno Armando Attanasio, calciatore della Salernitana, prosegue ormai da quattro anni, dopo una precedente relazione con l’ex tronista Fabio Colloricchio. La coppia aveva annunciato l’arrivo di Aurora già a marzo, e Nicole ha scelto di tornare nella sua terra d’origine, Belluno, per il parto, che ha descritto come molto piacevole. La nascita è avvenuta in modo rapido: la rottura delle acque si è verificata mentre stava addormentando il secondogenito, e in appena due ore Aurora è venuta al mondo. La mamma ha raccontato di aver richiesto l’epidurale, ma quando l’anestesista era pronto, la testa della bimba era già visibile.

Le critiche sui social

Nel suo racconto, Nicole ha anche affrontato alcune critiche ricevute sui social, in particolare riguardo al modo in cui vestiva la neonata. La mamma ha risposto con fermezza, sottolineando che conosce le esigenze della sua bambina, che è nata con un peso di 2,5 kg e, al momento della dimissione, ne pesava 2,3 kg. Inoltre, ha spiegato di aver dato l’aggiunta di latte artificiale perché non aveva ancora prodotto abbastanza colostro.

Nonostante la distanza dal marito, che era in ritiro con la squadra, Nicole ha condiviso la gioia di questo momento speciale, mostrando il suo amore e la felicità di essere mamma ancora una volta. Aurora è ormai una dolce realtà, e Nicole si gode questa nuova meravigliosa fase della sua vita.