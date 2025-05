[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

New York, premiata Annamaria Ciuffreda di Manfredonia, insieme al team della Scuola di Comunicazione Ied Milano

Complimenti ad Annamaria Ciuffreda, giovane talento di Manfredonia (prima da destra nella foto), premiata con l’oro a New York al concorso internazionale Young Ones – The One Club for Creativity per il progetto Vaselens, insieme al team di studenti e studentesse della Scuola di Comunicazione di IED Milano!

Un’idea brillante che ha saputo coniugare creatività, tecnologia e comunicazione, trasformando un prodotto in un’icona pop per la Gen Z.

Orgogliosi di vedere una nostra concittadina distinguersi in un contesto così prestigioso!

Maria Teresa Valente