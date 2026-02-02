Neve in arrivo su Torino e Cuneo: allerta per accumuli in pianura

Un flusso di correnti umide dall'oceano Atlantico sta per raggiungere il Nord-Ovest italiano, portando nevicate significative già dalle prossime ore. Le temperature in calo creeranno le condizioni ide...

Un flusso di correnti umide dall'oceano Atlantico sta per raggiungere il Nord-Ovest italiano, portando nevicate significative già dalle prossime ore. Le temperature in calo creeranno le condizioni ideali per accumuli anche nelle zone pianeggianti del Piemonte.

Le città nel mirino della perturbazione

La situazione meteorologica si farà critica tra stasera e domattina. Torino e Cuneo potrebbero vedere i fiocchi cadere fino nel centro cittadino, mentre Asti e Alessandria saranno interessate durante le fasi più intense. Il cuscinetto freddo presente nei bassi strati della Pianura Padana favorirà l'abbassamento della quota neve.

Accumuli importanti sulle Alpi piemontesi

Salendo oltre i 1.500 metri, si prevedono depositi di neve fresca tra i 30 e i 40 centimetri, un'ottima notizia per gli impianti sciistici in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Aosta, Sondrio, Trento e Bolzano vedranno accumuli significativi già entro le prime ore di martedì 3 febbraio.

Rischio valanghe e precauzioni necessarie

L'apporto di neve fresca su un manto preesistente spesso non consolidato farà aumentare il rischio valanghe, soprattutto oltre i 1.800 metri. Gli esperti raccomandano di consultare i bollettini ufficiali prima di qualsiasi escursione in montagna. La fase instabile proseguirà per gran parte della settimana.