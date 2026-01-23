Neve al nord, allerta gialla in Liguria e Piemonte

Una nuova perturbazione atlantica sta raggiungendo l'Italia portando neve a quote basse sul settentrione. Nella giornata di oggi, venerdì 23 gennaio, è stata diramata allerta gialla per neve nell'entr...

Una nuova perturbazione atlantica sta raggiungendo l'Italia portando neve a quote basse sul settentrione. Nella giornata di oggi, venerdì 23 gennaio, è stata diramata allerta gialla per neve nell'entroterra di Liguria e Piemonte, con fiocchi previsti fino a 300-400 metri di altitudine.

Le previsioni per il weekend

La fase perturbata proseguirà anche nelle prossime ore con precipitazioni diffuse sul nord-ovest italiano. A Milano è attesa la prima nevicata dell'anno, con temperature che oscilleranno tra 0 e 5 gradi. Sui versanti padani della Liguria si prevedono accumuli deboli, localmente moderati nel pomeriggio. Come già segnalato nei giorni scorsi, il maltempo continua a interessare la penisola.

Il freddo dopo il ciclone Harry

Dopo il passaggio del ciclone mediterraneo che ha devastato Sicilia, Calabria e Sardegna, l'Italia deve ora fare i conti con un'ondata di freddo proveniente dall'Atlantico. Le temperature sono in netto calo su tutto il territorio nazionale. La Protezione civile invita alla prudenza sulle strade, specialmente nelle aree collinari e montane.

Situazione in evoluzione

Il maltempo dovrebbe attenuarsi a partire da domenica 25 gennaio, quando è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia i meteorologi non escludono ulteriori perturbazioni nei prossimi giorni. Si raccomanda di consultare i bollettini ufficiali prima di mettersi in viaggio.