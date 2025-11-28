Netflix weekend: cosa guardare oltre Stranger Things 5
Oltre Stranger Things 5, Netflix offre The Beast in Me, Final Draft e Last Samurai Standing. Film Train Dreams da non perdere questo weekend.
Arriva l’ultimo weekend di novembre e Netflix offre molto più di Stranger Things 5. Per chi cerca un thriller avvincente, c’è “The Beast in Me” con Claire Danes nei panni di una scrittrice che indaga sul misterioso vicino, sospettato della scomparsa della moglie.
Gli amanti dello sport non possono perdere “Final Draft”, il primo survival giapponese con ex atleti professionisti: “Una vera fonte di ispirazione per chi ama spingersi oltre i propri limiti”. Per i fan dei survival game in stile Squid Game, c’è “Last Samurai Standing”, ambientato nel Giappone del 1878 con 292 samurai in lotta per 100 miliardi di yen.
Il film da non perdere
Chi cerca un’emozione cinematografica può guardare “Train Dreams”, tratto dal racconto di Denis Johnson: “Il ritratto commovente di Robert Grainier, un boscaiolo la cui vita rivela una profondità inaspettata nell’America di inizio ‘900”. Un weekend ricco di intrattenimento di qualità.