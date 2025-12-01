Spettacolo Italia

L’amore è cieco Italia: Caressa e Parodi debuttano su Netflix

L'amore è cieco Italia debutta oggi su Netflix con Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Il reality sull'amore conquista l'Italia dal 1 dicembre.

Fabrizio Della Corte1 Dicembre 2025
L’amore è cieco Italia debutta oggi, 1° dicembre, su Netflix con la conduzione di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Il reality basato sul format americano Love Is Blind porta in Italia l’esperimento sociale più discusso del momento.

L’esperimento dell’amore cieco

I single italiani si fidanzano senza vedersi, comunicando attraverso pod separati. Solo dopo la proposta di matrimonio si incontrano di persona. La coppia Caressa-Parodi, per la prima volta insieme alla conduzione, guida i partecipanti in questo viaggio emotivo. Il format ha già conquistato milioni di spettatori nel mondo.

I primi quattro episodi sono disponibili da oggi, con nuove uscite programmate nelle prossime settimane. Netflix Italia punta forte sul prodotto locale. I fan commentano: “Finalmente una versione italiana del programma più amato”.

