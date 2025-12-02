Netflix dicembre 2025: L’amore è cieco Italia e Troll 2 in uscita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Netflix presenta un dicembre 2025 ricco di novità: dal 1° dicembre arriva L’amore è cieco Italia, reality condotto da Fabio Caressa e Benedetta Parodi che promette di appassionare il pubblico italiano con storie d’amore senza filtri.

Troll 2 e Sicilia Express

Sempre l’1 dicembre debutta Troll 2, sequel del film norvegese più visto di sempre sulla piattaforma, che riporta i mostri giganti a minacciare la Norvegia. Il 5 dicembre sarà la volta di Sicilia Express, nuova serie comica di Ficarra e Picone ambientata su un treno che attraversa la Sicilia, con guest star e situazioni esilaranti.

Altre uscite del mese

Tra le novità anche Stranger Things 5 Volume 2 atteso per Natale, con gli ultimi tre episodi prima del finale di serie previsto per Capodanno. Per gli amanti dei thriller arriva 10 Dance, dramma giapponese, e Città delle ombre, nuovo thriller spagnolo. Emily in Paris stagione 5 chiuderà l’anno con le avventure parigine di Emily Cooper. Un catalogo ricchissimo che conferma Netflix come leader dello streaming internazionale, con produzioni per tutti i gusti.