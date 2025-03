[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Di Giacomo (S.PP.) – Nelle carceri italiane si muore di più che in quelle europee, 5 suicidi

in 3 giorni



“Morire in carcere è diventato un evento ordinario al punto che ogni giorno c’è una vittima

tra i detenuti: 70 morti dall’inizio dell’anno, di cui 21 suicidi accertati, mai così tanti.



L’identikit del suicidio è: straniero; età media 45anni; con problemi di tossicodipendenza,

alcool dipendenza o problemi mentali; un terzo dei suicidi è italiano; i reati commessi sono

quelli legati a violenze in famiglia.

È ormai assodato che i primi 20 giorni di carcerazione

sono quelli più a rischio suicidio. Negli ultimi due anni, i dati sulle morti in carcere ci dicono

che il tasso di suicidio nelle carceri è di 40 volte più alto di quello esterno, ma soprattutto il

tasso di mortalità generale è 50 volte più alto di quello esterno.

L’ultimo suicidio a Foggia di

un 45enne, detenuto solo da domenica scorsa, conferma la nostra tesi e dovrebbe scuotere

dall’indifferenza prima di tutto politica che continuiamo a registrare ormai da anni”.

Così

Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP. per il quale “un detenuto che solo dopo

pochi giorni di detenzione si toglie la vita sollecita prima di tutto un’attenzione particolare

su cosa non ha funzionato. Il sovraffollamento che è diffuso in quasi tutti gli istituti non

basta a dare giustificazioni, che vanno essenzialmente trovate nella mancanza di cure

adeguate e figure professionali indispensabili quali medici specialisti, psicologi, psichiatri,

educatori e mediatori culturali. Non serve pertanto nascondere le morti in carcere per

abbassare la statistica della “strage di Stato”.

Dunque le vere ragioni sono quelle che

sosteniamo noi da tempo e che vanno risolte con un interesse concreto e reale che preveda

una progettualità di idee e investimenti che vadano a rivedere l’attuale sistema

penitenziario.