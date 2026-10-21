Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella notte tra sabato e domenica torna l’ora solare

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna ufficialmente l’ora solare e si conclude l’ora legale.

Alle ore 03:00 sarà necessario spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, ritornando alle ore 02:00. Questo cambiamento consentirà di beneficiare di un’ora di sonno in più durante la notte del cambio e di godere di maggiore luminosità nelle prime ore del mattino, a fronte di un anticipo del tramonto nel corso del pomeriggio.

Si ricorda che i dispositivi digitali, quali smartphone, tablet e computer, provvederanno all’aggiornamento automatico dell’orario, mentre sarà opportuno verificare e regolare manualmente gli orologi analogici e tradizionali. L’ora solare rimarrà in vigore fino al prossimo mese di marzo.