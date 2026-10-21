Crisi del settore olivicolo, Gatta: “Accolta la mia richiesta”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ACCOLTA LA MIA RICHIESTA DI AUDIZIONI IN COMMISSIONE AGRICOLTURA PER LA CRISI DEL SETTORE OLIVICOLO.

In data odierna, alla prima seduta di Commissione Agricoltura, facendo seguito a quanto preannunciato ieri all’assemblea pubblica tenutasi a Macchia e all’incontro di domenica scorsa a San Giovanni Rotondo presso il presidio spontaneo degli olivicoltori, ho chiesto ed ottenuto l’audizione dei rappresentanti della categoria per la discussione sulla verifica dei flussi di olio in regime di traffico di perfezionamento attivo (TPA) e per la valutazione delle misure urgenti a tutela della filiera olivicola, con particolare riferimento alla progressiva perdita di valore dell’olio e.v.o. e alle ripercussioni economiche che tale situazione sta producendo sull’intera filiera.

La risposta migliore a certa propaganda e strumentalizzazioni è l’agire quotidiano, silenzioso e non appariscente, ma necessario per affrontare con lucidità e concretezza le criticità che affliggono i nostri agricoltori (e pescatori).