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Meteo weekend: arriva la pioggia?

Sussiste ancora un certo grado di incertezza in merito alla situazione che si potrebbe creare nel fine settimana in Italia. Sembra probabile un flusso moderatamente fresco ed instabile da nord-ovest che potrebbe determinare acquazzoni su diverse regioni del nostro Paese.

Lo scrive MeteoLive

Ad essere colpita, molto probabilmente, sarà tutta l’Italia ma maggiormente la zona del medio-basso Tirreno, la Sicilia settentrionale e il nord-est nella giornata di sabato, rovesci su Toscana, Marche, coste laziali, nord Sicilia, Calabria Tirrenica e Salento nella giornata di domenica.

Probabili deboli piovaschi anche in Capitanata.