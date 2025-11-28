Nel Castello di Manfredonia il mondo della favole raccontate da Anna Muscatiello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera, nel luogo dove si respira la storia e la cultura, nella SALA DEL BRONZO, presso il Castello Di Manfredonia, siamo stati avvolti dal mondo delle favole, raccontate da Muscatiello Anna!

Favole speciali, perché hanno trasmesso la professionalità, la cura e l amore che Anna possiede per i bambini!

Lei parla il linguaggio dei bambini sempre raccontando la verità, quella verità oggettiva!

Apre la serata Rosanna Trotta che ci lascia un attimo senza respiro ma con una consapevolezza maggiore che la strada è lunga, ma che insieme intrecciamo una rete più fitta!

Grazie a tutte e a tutti presenti!

Un grazie lo devo in primis alla dottoressa Archeologa e Direttrice delMuseo nazionale archeologico di Manfredonia -Mattinata- Siponto, per la disponibilità , per la cura e l attenzione che ci riserva sempre, per l impegno dei collaboratori attenti e disponibili del Museo Annalisa Treglia

Ad Ivan Forte, per il sostegno veloce e mega funzionale Luciano Guadagno

Il vostro feedback Anna Taronna e Raffaella Saulle

Daniele Marasco, hanno arricchito il contenuto della serata

Non per ultime: la presidente e le fidapineFidapa Manfredonia Distretto Sud-Est per il lavoro la collaborazione ed il sostegno

il ruolo importante di collaborazione con Natalia D’antuono Lello Capriati , qualche giorno mi spedirà nel mondo di pulcinella!

A tutti e a tutte le presenti , grazie per la presenza e la volontà di ampliare le vostre conoscenze, la vostra crescita e soprattutto di far parte dell insieme! Rita ColonnaLella TrimignoMonica Di BenedettoArs ManfredoniaZazza DicembrinoBarbara StaraceMaria Libera TrottaNatalia D’Amato

Dispiaciuta per chi nn ha potuto raggiungerci causa maltempo!

Grazie Barbara Torraco per insegnarmi e trasmettermi tanto! Grazie al progetto Generazione 4.0

Abbiamo iniziato un bel percorso con Anna, che continueremo da gennaio!