Ne vedremo delle belle: il gesto inaspettato di Valeria Marini

Sabato 29 marzo 2025 è andata in onda la seconda puntata di Ne vedremo delle belle, condotta da Carlo Conti su Rai1. Le dieci showgirl in gara si sono affrontate in prove di ballo, canto e spettacolo. Tra i momenti più apprezzati, il musical che ha visto trionfare Matilde Brandi e l’intensa performance di Lorenza Mario, vincitrice della serata con 23 punti. Carmen Russo (22 punti) ha dominato nella danza, mentre Pamela Prati (16 punti) si è imposta nel canto a ostacoli. Laura Freddi ha invece ottenuto 14 punti, mentre Matilde Brandi 22. In fondo alla classifica troviamo Patrizia Pellegrino (5 punti) e Adriana Volpe (1 punto) seriamente in difficoltà.

La classifica generale

La classifica generale della seconda puntata di Nevedremo delle belle è dunque la seguente:

Pamela Prati: 40 punti

Lorenza Mario: 35 punti

Laura Freddi e Matilde Brandi: 33 punti

Carmen Russo: 31 punti

Valeria Marini: 22 punti

Adriana Volpe: 20 punti

Veronica Maya: 19 punti

Angela Melillo: 18 punti

Patrizia Pellegrino: 9 punti

Ne vedremo delle belle: Valeria Marini sotto accusa

Valeria Marini ha espresso delusione per la sua posizione in classifica, affermando: “Ci sono rimasta molto male, perché ogni volta faccio la figura di Cenerentola. Spero di avere la possibilità di recuperare”. Successivamente, l’assenza della Marini alle prove settimanali ha sollevato un vespaio di commenti tra le colleghe. Veronica Maya ha lasciato intendere che la showgirl potrebbe aver preso male la vittoria di Pamela Prati nella puntata precedente, mentre Adriana Volpe ha rincarato la dose rivelando che Valeria ha addirittura lasciato la chat di gruppo, rompendo ogni comunicazione con le altre concorrenti. Valeria Marini ha poi preso la parola in diretta durante la puntata del 29 marzo per mettere a tacere le voci. Ha spiegato di essere stata colpita da un’emicrania lancinante che le avrebbe impedito non solo di partecipare alle prove, ma persino di parlare. A supporto della sua versione, ha dichiarato di avere un certificato medico che attesta il malessere.

Tensioni e lacrime nello show

Le tensioni tra le concorrenti sono emerse con forza, soprattutto tra Valeria Marini e Pamela Prati, due volti storici legati da una rivalità che affonda le radici ai tempi del Bagaglino. Questo vecchio attrito è sembrato riaccendersi sotto i riflettori di Ne Vedremo delle Belle, condizionando l’atmosfera nello studio e innescando nuove discussioni tra le protagoniste. La situazione ha messo in evidenza quanto siano complesse e delicate le dinamiche tra le showgirl in gara. Resta da capire se Valeria riuscirà a scrollarsi di dosso le polemiche e risalire la classifica, o se il peso del passato continuerà a frenare la sua corsa nelle prossime puntate. Tuttavia, oltre alle scintille, non sono mancate le lacrime. Matilde Brandi si è commossa vedendo le figlie in studio per la prima volta. Tra reality e talento, Ne vedremo delle belle si conferma un mix esplosivo. E la sensazione è che… il meglio (o il peggio) debba ancora arrivare.