Valeria Marini non parla più con la madre, ecco il motivo

Valeria Marini ha rivelato di non parlare con la madre, Gianna Orrù, da settembre, a causa di una grave truffa subita dalla donna. La showgirl, concorrente del nuovo show di Carlo Conti su Rai1, “Ne vedremo delle belle”, ha confessato a Vanity Fair di stare soffrendo molto per questa situazione.

Gianna Orrù, 87 anni, è stata vittima di una truffa da oltre 350mila euro, legata a un investimento in bitcoin propostole dal produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani. Questo evento ha creato una frattura nella famiglia e ha portato la madre ad allontanarsi dalla figlia.

Valeria Marini ha spiegato che la truffa ha distrutto e isolato la madre, che non ha nemmeno voluto vederla a Natale. La showgirl ha accettato di partecipare al programma di Carlo Conti per distrarsi e ritrovare il sorriso, ma ha ammesso di aver pensato di lasciare tutto a causa di questa situazione difficile.

La Marini ha rivelato di aver vissuto sette mesi orribili a causa della lontananza dalla madre, che non parla più con nessuno e non si è fatta viva nemmeno dopo l’aggressione subita dalla figlia a dicembre. La showgirl ha deciso di condividere la sua fragilità per aiutare altre persone a comprendere meglio le sue difficoltà