Natalia Paragoni incinta: gli indizi sul secondo figlio

Natalia Paragoni potrebbe essere incinta del secondo figlio con Andrea Zelletta. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra solo a mezzo busto sui social.

Fabrizio Della Corte21 Novembre 2025
Natalia Paragoni
Si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile gravidanza di Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Andrea Zelletta.

Gli indizi della seconda gravidanza

Natalia è già mamma di Ginevra, bimba di quasi due anni nata dall’unione con l’ex tronista. I due fanno coppia dal maggio 2019, quando lui la scelse nel programma di Maria De Filippi. La loro storia non ha mai vissuto grandi momenti di crisi.

L’indizio principale che alimenta i rumors è il fatto che nell’ultimo periodo Natalia si mostri spesso solo a mezzo busto sui social, escamotage adottato da molte colleghe nei primi mesi di gravidanza a rischio.

Il silenzio di Andrea Zelletta

Nessuna indiscrezione è trapelata nemmeno dal profilo social di Zelletta, che in questo momento sembra concentrato su se stesso e sull’imminente trapianto di capelli al quale si vuole sottoporre nei prossimi giorni.

L’arrivo di una sorellina o fratellino per Ginevra renderebbe felice la famiglia, anche se manca ancora la proposta di nozze che l’ex corteggiatrice attende da tempo.

