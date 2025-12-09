Eventi Manfredonia

Natale a Manfredonia, il programma del 10 ed 11 dicembre

Redazione9 Dicembre 2025
Mercoledì 10 Dicembre
LABORATORIO DI NATALE CON RAFFAELLA FARIELLO – ADESIONE AL PROGETTO “THUN PER
IL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA”
A cura di ANFFAS
dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

Giovedì 11 Dicembre
“IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE”
A cura di Pro Loco Borgo Mezzanone
ore 18.30 presso Piazza Santa Maria del Grano – Borgo Mezzanone

