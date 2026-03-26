NASpI 2026, quando spetta la disoccupazione (anche in caso di dimissioni)

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Molti lavoratori si chiedono se sia possibile ottenere la NASpI dopo aver dato le dimissioni. La risposta, anche nel 2026, non è così semplice: la regola generale esclude questo diritto, ma esistono alcune eccezioni e novità normative che possono cambiare lo scenario.

Capire quando la disoccupazione spetta davvero è fondamentale per evitare errori che potrebbero far perdere un sostegno economico importante.

La regola base: niente NASpI con dimissioni volontarie

Il principio su cui si basa la NASpI è chiaro: l’indennità viene riconosciuta solo in caso di perdita involontaria del lavoro. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, chi si dimette volontariamente non ha diritto alla disoccupazione.

Le dimissioni, infatti, rappresentano una scelta autonoma del lavoratore e non una situazione subita. Proprio per questo motivo, l’INPS tende a escludere il beneficio quando la cessazione del rapporto dipende dalla volontà del dipendente.

Le eccezioni: quando la NASpI spetta anche se ti dimetti

Nonostante la regola generale, ci sono situazioni in cui le dimissioni vengono considerate “involontarie” e quindi danno diritto alla NASpI.

Tra i casi principali troviamo:

Dimissioni per giusta causa : ad esempio in presenza di stipendi non pagati, molestie, mobbing o gravi inadempienze del datore di lavoro

: ad esempio in presenza di stipendi non pagati, molestie, mobbing o gravi inadempienze del datore di lavoro Dimissioni durante il periodo protetto di maternità o paternità

Risoluzione consensuale in sede protetta

In questi casi, la legge riconosce che il lavoratore non ha realmente scelto di lasciare il lavoro, ma è stato costretto da circostanze esterne. Di conseguenza, la cessazione viene equiparata a un licenziamento.

La novità: NASpI anche dopo dimissioni, ma solo a certe condizioni

Una delle novità più rilevanti introdotte negli ultimi aggiornamenti normativi riguarda proprio la possibilità di accedere alla NASpI anche dopo dimissioni volontarie, ma solo in un caso specifico.

Se un lavoratore:

si dimette da un impiego trova un nuovo lavoro viene successivamente licenziato

può ottenere la NASpI, ma solo se nel nuovo rapporto ha maturato almeno 13 settimane di contributi.

Questa regola è stata introdotta per evitare abusi, come dimissioni strategiche per ottenere l’indennità.

In pratica, non basta dimettersi e lavorare pochi giorni: serve un periodo minimo di lavoro effettivo per poter riattivare il diritto alla disoccupazione.

Il ruolo dei contributi: requisito fondamentale

Oltre alle modalità di cessazione del rapporto, resta centrale il requisito contributivo. Per accedere alla NASpI nel 2026 è necessario:

aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni

Questo requisito è imprescindibile e si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di cessazione del contratto.

Tempistiche e domanda

Per ottenere l’indennità è necessario rispettare anche precise scadenze. La domanda deve essere presentata:

entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Una volta accettata, la NASpI decorre generalmente dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, se la richiesta viene inoltrata tempestivamente.

Attenzione agli errori più comuni

Molti lavoratori rischiano di perdere il diritto alla NASpI per valutazioni errate. Tra gli errori più frequenti:

dimettersi pensando di avere automaticamente diritto alla disoccupazione

confondere insoddisfazione lavorativa con giusta causa

non maturare il periodo minimo di contributi dopo un nuovo lavoro

presentare la domanda oltre i termini previsti

Questi aspetti possono compromettere completamente l’accesso alla prestazione.

Nel 2026 la NASpI resta una misura fondamentale di sostegno al reddito, ma continua a essere strettamente legata al principio della perdita involontaria del lavoro.

Le dimissioni volontarie, nella maggior parte dei casi, escludono il diritto alla disoccupazione. Tuttavia, le eccezioni e le nuove regole introdotte negli ultimi anni aprono alcune possibilità, soprattutto in presenza di giusta causa o dopo un nuovo rapporto di lavoro con adeguata contribuzione.

Per questo motivo, prima di lasciare un impiego è sempre consigliabile valutare attentamente la propria situazione, per evitare di perdere un sostegno economico importante.