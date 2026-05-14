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Nasce “Letteratura e Territorio – Street Book Festival”: a San Giovanni Rotondo una tre giorni dedicata ai libri e alla cultura

San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere i prossimi 29, 30 e 31 maggio, “Letteratura e Territorio – Street Book Festival”, un appuntamento destinato a segnare un passaggio importante nel panorama culturale della provincia di Foggia.

L’evento – che ospiterà oltre 30 tra autori e illustratori, provenienti da ogni parte d’Italia – è organizzato e promosso da Gargano Vita e dalla Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo in collaborazione con le librerie LibreriBrà di San Giovanni Rotondo e Ubik Foggia. Nasce con l’obiettivo di portare i libri tra la gente, trasformando strade, piazze e luoghi simbolo in spazi di incontro, confronto e crescita. Non solo presentazioni e dialoghi con autori, ma un vero e proprio percorso culturale diffuso, capace di intrecciare letteratura, identità e valorizzazione del territorio.

Questo evento assume un carattere inedito: per la prima volta, infatti, San Giovanni Rotondo ospita un festival letterario strutturato come esperienza urbana e partecipata, capace di coinvolgere cittadini, scuole, istituzioni, associazioni, realtà locali ed esercizi commerciali in un’unica grande narrazione collettiva.

Il Festival partirà il mattino del 29 maggio, alle ore 10, dal palco principale, in Piazza dei Martiri con la cerimonia inaugurale, a cui seguiranno i primi due eventi in programma. Dal pomeriggio, si proseguirà tra il palco centrale che ospiterà gli eventi principali e le altre postazioni in Corso Umberto I e altri luoghi della città.

Lo stesso format sarà poi replicato nei giorni successivi.

“Letteratura e Territorio – Street Book Festival” è realizzato grazie al patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Comune di San Giovanni Rotondo e dell’Università di Foggia.

Tra i partner dell’evento la Pro Loco San Giovanni Rotondo, i Presidi del Libro di San Giovanni Rotondo, Provo.Cult APS, gli istituti scolastici di San Giovanni Rotondo e l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco – De Carolis” di San Marco in Lamis, le associazioni Legambiente, Emergency e Croce Rossa di San Giovanni Rotondo, Buck festival.

Tra gli ospiti attesi, nomi di rilievo del panorama nazionale come Roberto Emanuelli, Serena Bortone, Luca Bianchini, Fabio Mancini, Alessia Merola ed Elisabetta Dami, accanto a voci affermate e nuove della narrativa e della divulgazione contemporanea.

Accanto a loro, autori e protagonisti che animeranno incontri, laboratori e momenti di confronto diffusi nello spazio urbano, tra cui Francesca Avanzini, Eva Serena Pavan, Stefania Crepaldi, Michele D’Ignazio, Ilaria Perversi, Mario Milano, Angelo Carotenuto, Carolina D’Angelo, Marta Masi e Donato Riccio, insieme a firme e personalità provenienti da diversi ambiti culturali e artistici.

Il programma si arricchisce inoltre della partecipazione di autori emergenti, illustratori, performer e operatori culturali, in un dialogo continuo tra generazioni e linguaggi, con momenti dedicati anche alla memoria e alla musica.

«Sostenere iniziative come lo Street Book Festival significa investire nella crescita culturale del territorio e rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità» – dichiara il presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino – «Questo evento rappresenta un momento storico per la città di San Giovanni Rotondo: la cultura esce dai “luoghi tradizionali” e diventa accessibile, viva, condivisa, costruendo futuro».

«Questa tre giorni rappresenta un momento importante per la nostra rassegna che sta crescendo sempre di più» – le parole di Donato Antonacci, presidente di Gargano Vita – «Quando un territorio si riempie di cultura, si riempie anche di vita, e lo Street Book Festival sarà l’occasione per ritrovarsi, condividere storie, creare legami. Voglio ringraziare tutti gli enti, associazioni e realtà locali che hanno sposato la nostra idea e contribuito, con le idee, a questo progetto. Solo facendo rete possiamo permettere al nostro territorio di ambire a risultati importanti e questo evento ne è la dimostrazione. Noi continueremo a crederci!».



