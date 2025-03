Nasce l’associazione Nazionale Polizia di Stato Vieste Gargano, oggi la presentazione al Questore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stamattina presentata ufficialmente al Sig. Questore di Foggia, la neonata ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO VIESTE-GARGANO.

Il Questore ha fatto i migliori auguri a tutta la Sezione ANPS Vieste – Gargano, complimentandosi per la tenacia e l’intraprendenza di tutto il gruppo. Ha spronato la neonata associazione per nuove iniziative e collaborazioni con la Questura invitandolo ed informandolo di tutto ciò che sarà la nostra attività. Ha espresso, inoltre, vivo apprezzamento per la manifestazione del 27 marzo p.v. con la presentazione del libro l’ultimo Avamposto, alla quale naturalmente parteciperà.