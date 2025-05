[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nasce a Foggia il primo Team Vannacci

E’ nato a Foggia il primo ‘Team Vannacci’, espressione diretta di affiliati sostenitori del manifesto politico e culturale dell’attuale europarlamentare gen. Roberto Vannacci, grazie all’iniziativa del team leader Massimo Russo. Il team è attualmente composto da militari, imprenditori, professionisti, pensionati, ed è aperto alla società civile e a quanti si riconoscono nel manifesto politico del movimento politico-culturale ‘Il mondo al contrario’, articolato in otto punti programmatici: orgoglio dell’appartenenza alla Patria, sicurezza, sovranità nazionale, difesa e valorizzazione dell’identità, difesa dei confini, famiglia, esaltazione delle tradizioni patrimonio da custodire e preservare, lavoro.

“Partiremo con dei gazebo informativi in un territorio, la nostra città e la nostra provincia, nel quale il mondo politico-amministrativo non è semplicemente al contrario ma è proprio allo sbando, senza più valori di riferimento, piegato al trasformismo, alla transumanza tra un partito e l’altro, uno schieramento e l’altro, con gli elettori sfiduciati al punto da disertare in massa le urne e da allontanarsi dalla politica attiva, abdicando a un ruolo prioritario in una democrazia e al loro diritto-dovere di controllo e di scelta” spiega il team leader Massimo Russo. “Coinvolgere in prima persona i cittadini, metterli al centro delle proposte programmatiche, riavvicinare l’esercito dei delusi è il nostro obiettivo e la nostra priorità. Non è l’ennesima opportunità offerta a presunti capibastone: la struttura è infatti orizzontale e non verticistica, libera e meritocratica, senza segreterie regionali o provinciali, senza rendite di posizione da blindare o da conquistare. Una rivoluzione culturale, nei metodi e nella mentalità, prima ancora che politica, più che mai necessaria in una regione, in una provincia e in una città disamministrate e abbandonate a sé stesse, tenute in ostaggio da una politica attenta solo agli interessi dei pochi privilegiati e cortigiani e non a quelli della collettività” continua Russo.

Sul sito ufficiale www.ilmondoalcontrario.it potrete acquisire ulteriori elementi di conoscenza e partecipazione. Per aderire al Team Vannacci Foggia, intitolato a Federico II di Svevia e presente nella mappa dei team nati sul territorio nazionale, contattare il team leader attraverso la mail: maxmariarusso@libero.it.