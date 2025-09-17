Nadia Di Diodato ha ritrovato l’amore: chi è il fidanzato dell’ex corteggiatrice di UeD

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nadia Di Diodato si è fatta conoscere dai telespettatori nei mesi scorsi partecipando a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice. Nella nota trasmissione di Maria De Filippi ha corteggiato Gianmarco Steri e sembrava molto presa da lui, l’ex tronista però a lei ha preferito Cristina Ferrara.

Per mesi ha cercato di fare breccia nel cuore di Gianmarco ed erano in molti a pensare che sarebbe stata lei la sua scelta, però si sbagliavano. Ad oggi l’ex tronista di Uomini e Donne sembra essere di nuovo single, più volte si è parlato di una presunta crisi con l’ex corteggiatrice e sembra che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea.

Dopo la delusione provata a Uomini e Donne Nadia Di Diodato ha trovato l’amore: chi è il suo nuovo fidanzato

È stata tanta la delusione provata dall’ex corteggiatrice quando ha scoperto di non essere la scelta di Gianmarco Steri, in studio non è riuscita a trattenere le lacrime mentre gli augurava di essere felice. Oggi però le cose sono cambiate per lei dal punto di vista sentimentale, infatti ha trovato l’amore.

Nelle scorse ore Nadia Di Diodato ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che la ritrae felice con il suo nuovo fidanzato. Di chi si tratta? di Andrea Petrini, nel video si scambiano dolci baci e sembrano essere più complici e innamorati che mai, immagini che sono state commentate con gioia dai suoi fan.