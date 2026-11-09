My Sweet Lie, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Suna annulla le nozze, Aylin la ricatta

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Nuovi colpi di scena in arrivo nelle puntate di My Sweet Lie, la soap turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity. Gli episodi in programma dal 16 al 20 novembre saranno caratterizzati da tensioni sentimentali, segreti di famiglia e decisioni destinate a cambiare il futuro dei protagonisti.

Al centro della scena ci sarà ancora una volta Suna, che dovrà affrontare una dolorosa verità riguardante Nejat e prendere una decisione drastica sul loro rapporto. Nel frattempo Aylin continuerà a manipolare gli eventi a proprio vantaggio, mentre la piccola Kayra finirà sempre più coinvolta in una situazione delicata. Ma cosa accadrà nelle nuove puntate della dizi turca?

My Sweet Lie: Suna annulla il matrimonio con Nejat

Le anticipazioni rivelano che Suna deciderà di cancellare le nozze con Nejat dopo aver scoperto che l’uomo le ha nascosto una verità molto importante.

La giovane verrà infatti a sapere che Berrin è la madre di Nejat, una rivelazione che la lascerà profondamente delusa e che incrinerà ulteriormente la fiducia nei confronti del suo futuro sposo. La scelta di annullare il matrimonio aprirà una nuova fase di incertezza nella loro storia d’amore.

Nonostante la rabbia e l’amarezza, però, Suna continuerà a pensare a Nejat, dimostrando quanto i sentimenti nei suoi confronti siano ancora forti.

My Sweet Lie: Aylin ricatta Suna e si avvicina a Kayra

Parallelamente, Aylin metterà sempre più pressione su Suna attraverso un ricatto che costringerà la ragazza a prendere decisioni dolorose.

A causa delle minacce ricevute, Suna sarà obbligata a respingere la piccola Kayra, che nel frattempo svilupperà un legame sempre più forte con Aylin. La situazione raggiungerà un punto particolarmente delicato quando la bambina arriverà addirittura a chiamare Aylin “mamma”.

Questa evoluzione rischia di creare nuove sofferenze e incomprensioni all’interno della famiglia, aumentando ulteriormente la tensione tra i protagonisti.

Il piano per riunire Suna e Nejat

Nel tentativo di rimediare alla situazione, Hayri e Saniye metteranno in atto un piano per favorire un riavvicinamento tra Suna e Nejat.

Nel frattempo la lontananza dall’uomo inizierà a pesare sempre di più su Suna, che arriverà perfino ad avere strane visioni legate alla sua nostalgia e ai sentimenti che prova ancora nei confronti dell’ex fidanzato.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Suna scoprirà che Aylin e Nejat si sono riavvicinati. La notizia la sconvolgerà profondamente e la spingerà ad affrontare direttamente Nejat, dando vita a un confronto destinato a lasciare il segno nelle prossime puntate di My Sweet Lie.