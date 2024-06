My home my destiny puntate dal 24 al 29 giugno 2024

Le Anticipazioni settimanali sulle puntate di My home my destiny da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2024, mostrano Mehdi mentre piomba in ufficio da Zeynep per dirle che la sente molto lontana. La loro love story è cambiata con la notizia che presto diventerà padre. Zeynep accetterà, dirà però al marito che Benal dovrà andarsene e uscire dalla loro vita.

My home my destiny, Zeynep ha trovato rifugio nella casa di Sultan

Zeynep vuole pensare al suo matrimonio, mentre è lontana dalla sua nuova famiglia. Lì la raggiungeranno le madri e poi Cemile. Ognuna avrà sventure nuove, si confronteranno e invitati da Sultan, decideranno di rimanere insieme nella sua casa. Sultan deciderà di parlare con Emine per convincerla a lasciarlo. Mehdi cercherà un dialogo con sua moglie, dichiarandole tutto il suo amore.

Mehdi e Zeynep cercheranno di vivere serenamente in famiglia. Mujgan non sopporta però l’idea che il fratello abbia deciso di rimanere con la moglie, Benal sta vivendo da sola in un appartamento in attesa di avere il bambino. Mehdi durante il pranzo reagirà alle offese della sorella, che non penserà più solo alla famiglia ma anche a se stessa.

Mehdi scoprirà per caso che in città è tornato Burhan, suo acerrimo nemico

Dopo la scoperta Burhan, cercherà presto di scontrarsi fisicamente, Zeynep però tenterà in tutti i modi di farlo ragionare. Zeynep perderà il posto di lavoro, ma a casa sembrerà ci siano altri bisogni. Emine, dopo essere stata lasciata da Faruk, tornerà nella sua abitazione. Faruk sta per sposarsi con Seline. Emine è molto contrariata, nel quartiere si sparlare di lei.

Mujan e Burhan, dopo vent’anni, si rivedono. Sarà un momento carico di emotività e sentimento, i due si abbracceranno con passione e Burhan confesserà a Mujgan di averla sempre amata. Mehdi, mentre passeggia per il quartiere, noterà il nastro colorato lasciato da Burhan per Mujgan, per mostrare il suo passaggio. Sopra alla collina troverà i due innamorati stretti l’uno all’altra. Infuriato, Mehdi aggredirà Burhan.