Tempesta d’amore news, Eleni pensa che Leander la droghi!

Eleni Schwarzbach Tempesta d’amore news mostrerà prossimamente non aver superato il trauma dell’incidente. Nelle ultime settimane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciannovesima stagione traviserà la realtà. Gli episodi di Sturm der Liebe presto trasmessi da Rete 4, la mostreranno insonne con forti attacchi d’ansia che spesso degenerano in crisi isteriche spesso pericolose.

Tempesta d’amore news, la giovane Schwarzbach si troverà a vagare senza meta nel bosco

Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) salverà Eleni, mentre la donna in preda allo smarrimento e a un attacco d’ansia, vagherà senza meta, nel bosco. L’incidente l’ha avvicinata al medico che la cura, presto però alcune idee fasulle cambieranno la situazione.

La donna, in seguito all’incidente, sarà sempre più agitata e soffrirà di forti disturbi del sonno che la lasceranno confusa e priva di energie. Stremata dalla privazione di sonno, la ragazza crollerà addormentata per pochi minuti e farà un sogno terrificante.

Tempesta d’amore, Eleni sognerà infatti che Leander, su ordine di Alexandra la droga

Ebbene Eleni è tenuta sotto controllo da Leander. Un incubo da cui si sveglierà nel panico più totale, incapace di distinguere realtà da finzione. Il destino vorrà che il medico si recherà dalla giovane, per farle un semplice prelievo di sangue.

La ragazza si convincerà che egli voglia in realtà drogarla! Saalfeld la riporterà alla ragione? L’incidente ha fatto crollare emotivamente Eleni che ora non è mai libera dagli incubi. Leander riuscirà a farla uscire dal tunnel in cui è entrata?