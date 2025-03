My home my destiny chiude su Canale 5: ecco quale serie tv prenderà il suo posto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

My home my destiny si appresta a chiudere i battenti. La serie tv con protagonista l’attrice Demet Ozdemir chiuderà dopo due stagioni di grandi successi sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le puntate sono state viste da oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Oggi 21 marzo andrà in onda l’ultima imperdibile puntata di My home my destiny, dove i telespettatori assisteranno al lieto fine di tutti i personaggi. In particolare, Zeynep e Baris diventeranno marito e moglie. La coppia riuscirà finalmente a coronare il loro sogno d’amore dopo aver superato alcune peripezie. L’avvocatessa poi aprirà un’associazione per donne in difficoltà. Per l’occasione, la protagonista chiederà a sua sorella di aiutarla a mandare avanti la società, dato che entrambe hanno avuto un passato difficile.

The Family prende il posto di My home my destiny dal 24 marzo su Canale 5

Ma cosa andrà in onda dopo la fine di My home my destiny sui teleschermi di Canale 5? Mediaset ha già annunciato la serie tv turca che prenderà il posto delle vicende di Zeynep e Baris. Si tratta di The Family, che tornerà in onda dopo il successo ottenuto oltre un anno fa su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 24 al 28 marzo rivelano che qualcuno diffonderà in rete il video delle telecamere di sorveglianza in cui Devin spara a Cihan. In questo modo, la famiglia Soykan finirà nella bufera. Devin deciderà di ricominciare da zero, trasferendosi a Smirne se non venisse raggiunta da Aslan. Hulya tramerà un piano con un complice affinché la nuora si trasferisca in Inghilterra. Aslan, invece, cercherà di convincere la moglie a tornare con lui ad Istanbul.