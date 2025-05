[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Murales in 8 comuni del Gargano per la prima strada nazionale della non violenza: prorogata l’open call

C’è tempo fino al 28 maggio per presentare la domanda di partecipazione nell’ambito del progetto Zona Franca

È stata prorogata al 28 maggio la scadenza dell’open call per artisti indetta dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna, nell’ambito del progetto Zona franca, sostenuto da Fondazione CON IL SUD.

L’open call è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di 8 murales nei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Isole Tremiti, Ischitella, Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano e Vieste, per tratteggiare la prima strada nazionale contro la violenza sulle donne.

La governance di progetto individuerà 8 artisti di comprovata esperienza ai quali affidare la realizzazione di un’opera di street art sulle pareti individuate.

Le opere, da realizzare con qualunque tecnica che consenta la sua conservazione per almeno due anni, dovranno essere ispirate al rispetto della cultura della non violenza sulle donne.

Per la realizzazione di ogni murales è previsto un contributo pari a 1.000 euro. Nell’importo non sono inclusi i costi per i materiali, di viaggio e di ospitalità riconosciuti, comunque, per un massimo di 500 euro.

Gli interessati dovranno presentare una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestano il loro interesse a partecipare alla selezione; curriculum professionale ed artistico; breve scheda illustrativa del progetto. Tutti i modelli da compilare sono disponibili sul sito www.ilfilodiariannacooperativa.it.

Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo Pec filodiarianna@softpec.it la documentazione richiesta con il seguente oggetto: ‘Manifestazione d’interesse per la selezione di artisti per la realizzazione di opere di street art – Progetto Zona Franca’. Il nuovo termine per la ricezione delle candidature è fissato a mercoledì 28 maggio.