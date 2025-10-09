MTV Italia, la televisione musicale tra serie TV, anime e videoclip

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prima che nascesse MTV Italia, il seme era gettato oltreoceano. Il 1° agosto 1981 negli Stati Uniti si accese MTV (Music Television), canale rivoluzionario fatto di videoclip, loghi grafici, VJ e ritmo visivo. Il primo video trasmesso fu Video Killed the Radio Star dei Buggles: simbolismo perfetto di quell’era in cui l’immagine assumeva il comando sul solo suono. Negli anni ’80 e ’90 MTV divenne un’istituzione del costume giovanile: era moda, musica, linguaggio, memoria condivisa. In Europa si cominciarono a sperimentare versioni localizzate, e l’onda MTV arrivò anche in Italia in forme embrionali già nei primi anni ’90: le reti locali trasmettevano il segnale europeo, intrecciando clip, rotazioni e sprazzi del modello MTV. La svolta però si ebbe il 1° settembre 1997 data storica che segna la nascita del canale MTV Italia vero e proprio, con palinsesto costruito per il pubblico italiano: non più solo ripetizioni del modello estero, ma una rete ibrida che mescolava musica internazionale, produzioni locali, conduzioni italiane e linguaggio pop nostrano. Negli anni immediatamente precedenti al lancio ufficiale, MTV era in realtà già visibile in Italia, con trasmissioni sparse di videoclip, speciali e classici musicali. Ma il salto reale fu nel 1997, quando MTV decise di parlare la nostra lingua, senz alimitarsi a trasmettere videoclip internazionali nel vuoto. In quel momento, la musica e il video cominciarono a plasmarsi reciprocamente: il videoclip non era più semplice “supplemento”, ma elemento narrativo, estetico, memoria generazionale. Il logo “MTV” entrò nei poster, nei jeans w nei manifesti delle scuole divenendo un’interfaccia del desiderio.

MTV Italia prende forma: i primi anni (1997–2001)

All’avvio, MTV Italia trattò accordi con reti nazionali per trasmettere in chiaro. In particolare, utilizzò Rete A come vettore: MTV Italia trasmetteva sulle frequenze di Rete A per 22 ore e mezza al giorno. L’emittente riuscì così a raggiungere un pubblico ampio, con spazi che alternavano videoclip, countdown, conduttori e la buona musica internazionale. Nei primi anni i conduttori e VJ divennero volti familiari: Andrea Pezzi, Victoria Cabello, Giorgia Surina, Marco Maccarini, Francesco Mandelli e altri, persone capaci di mediare il linguaggio MTV al pubblico italiano, con spontaneità e un tocco di borderline ironico. Quando MTV Italia acquisì le infrastrutture di Videomusic (rete storica di videoclip in Italia) e attuò l’operazione “Regeneration”, il canale si rafforzò in contenuti, archivi, know-how tecnico e memoria culturale. Questo passo segnò la transizione da canale musicale puro a piattaforma di intrattenimento giovane, con linguaggi ibridi. Nei primissimi anni si costruirono i mattoni fondamentali: rotazioni musicali con grafiche, loghi animati, stacchi montati e una grammatica visiva che diventerà linguaggio di riferimento per chi seguiva il canale, ex TMC2. MTV iniziava a non essere solo “ripetitore di videoclip”, ma “regista implicito del gusto”.

L’esplosione di TRL e la piazza come scena (1999–2005)

Il 1° novembre 1999 MTV Italia lanciò Total Request Live (TRL Italia): programma di punta, in diretta, con countdown votati dal pubblico, ospiti dal vivo e palco affacciato su Piazza San Babila a Milano. In breve, TRL divenne liturgia pomeridiana per migliaia di adolescenti italiani. Il meccanismo era coinvolgente: il pubblico votava i video, la classifica saliva, gli ospiti intervenivano. I conduttori iniziali furono Marco Maccarini e Giorgia Surina, già noti in altri contesti MTV. Con il passare delle stagioni, TRL si fece itinerante: spinse il palco in piazze italiane, fece tour, aprì speciali TRL @ Night, TRL On the Road. Nel 2003 fu inaugurato il primo TRL Open da Piazza Duomo. Negli anni successivi, Alessandro Cattelan, Carolina Di Domenico, Federico Russo e altri diventarono volti centrali dello show. Le sigle, le grafiche, gli stacchi si perfezionarono. TRL venne col tempo integrato nella cultura giovanile: i concerti in piazza, i TRL Awards, la partecipazione pubblica: diventava evento, non solo programma. Intorno al 2009–2010, con la contrazione del budget e il ridimensionamento della musica in palinsesto, TRL subì rallentamenti: lo show “on the road” si assottigliò, alcune puntate furono cancellate, e nel 2010 TRL Italia chiuse definitivamente. Ma in questi anni TRL ha forgiato memoria: decine di migliaia di fan in piazza, concerti dal vivo, countdown, attesa, rigore estetico, la sensazione che la musica fosse “oggetto da guardare e da vivere insieme”.

Loveline: la voce notturna che parlava di desiderio

Parallelamente all’agenda musicale diurna, MTV Italia sperimentò il lato “notte parlata” con Loveline. È un format che affrontava tematiche di sesso, affettività, corpo e adolescenti, come fosse un confessionale collettivo. La rete italiana adattò il modello dell’omonimo programma americano collocandolo in fascia tarda, dove la censura si rilassava e simili argomenti diventavano possibili. Con presentatrici come Camila Raznovich e altri interventi di esperti, Loveline aprì uno spazio in cui la giovinezza poteva interrogarsi su desideri e paure. Non un intrattenimento superficiale, ma dialogo implicito e compagnia in orari bui. La voce in cuffia, l’amplesso verbale, il bordo del pudore diventavano materia televisiva. Già all’epoca, MTV non trasmetteva solo musica, ma plasmava comunità desiderose di essere ascoltate e di ascoltare, di parlare, di cercare una risposta. Loveline non venne mai esibito come “programma forte”: agiva come l’ombra sottile che accompagnava i ragazzi nel loro crescere, nel sentirsi vivi anche col silenzio del corpo.

Anime Night: la rivoluzione dell’animazione (1999–2010)

Uno dei momenti più magici e radicali nella storia di MTV Italia fu l’Anime Night. Introdotto nel 1999, consisteva in uno slot serale riservato all’animazione giapponese di qualità, mai banale. Il 21 ottobre di quell’anno, le prime proposte che spianaronola strada a più di dieci anni di cartoni animati giapponesi furono Cowboy Bebop e Golden Boy. MTV scelse di mandare serie animate non con repliche multiple, ma con cadenza settimanale, in versione integrale, conservando le sigle originali e rispettando la struttura narrativa giapponese. Anime Night non era un contenitore “per ragazzi” ma un rito per spettatori maturi. Le serie selezionate (Evangelion, Trigun, Slam Dunk, Inuyasha, Fullmetal Alchemist, Death Note) affrontavano temi di identità, conflitto, nichilismo e speranza. Il doppiaggio italiano era curato, l’adattamento attento, le grafiche di intermezzo mantenute minimal. Gli appassionati si radunavano nei forum per anticipare episodi, discutere traduzioni e metafore. Per molti è stata la prima vera alfabetizzazione all’animazione adulta. Negli anni successivi, Anime Night resistette come appuntamento fisso, pur con alcune variazioni: repliche occasionali, slot modificati, qualche episodio extra, ma sempre con il rispetto per l’estetica originale. Anime Night fu la risposta prepotente ma incisiva al pomeriggio animato di Italia 1. Adattamenti fedeli, nomi non storpiati, che fecero “tremare” la leggendaria (e compianta) Alessandra Valeri Manera. Sembra infatti che, prima di uscire da Mediaset, la Manera (responsabile della programmazione per ragazzi delle reti del Gruppo Mediaset dal 1980 al 2001) avesse deciso di modificare la politica dell’adattamento degli anime sulla rete del Biscione, rendendoli quanto più simili (seppur nei limiti Mediaset) alle opere originali, senza storpiare nomi od eventi come spesso capitava all’epoca nel contenitore Bim Bum Bam. Precisiamo che si tratta solo di voci, di squisito gossip, nulla di più. Ad ogni modo, tornando all’Anime Night, l’impatto in Italia fu profondo: molti spettatori iniziarono a collezionare VHS, DVD e manga. Gli anime trasmessi su MTV erano perlopiù distribuiti dalla defunta Dynamic Italia (oggi DYNIT) tranne Slam Dunk, distribuito da Yamato Video. In termini culturali, MTV ha «importato» una lingua visiva che ha continuato a crescere al di là della tv stessa.

Beavis & Butt-Head, Daria e Liquid Television: ironia a gogo

In parallelo alla cultura giapponese, MTV Italia introdusse il suo pubblico alla satira americana con Beavis & Butt-Head e Daria, provenienti dall’universo di Liquid Television. Liquid Television era un contenitore sperimentale di corti animati e visioni borderline: da lì nacquero tante serie cult, tra cui proprio Beavis & Butt-Head. In questo caso si trattava di animazione irriverente: due adolescenti americani che commentano videoclip, ridono dell’assurdo, mostrano l’idiozia pop. In Italia furono trasmessi con doppiaggi attenti, spesso in sottotitoli, mantenendo la causticità originale. MTV li inserì nel catalogo della “musica che ride”, perché il video non era solo musica da vedere ma anche spazio di reazione. Daria, spin-off più introverso, è l’outsider per eccellenza: sarcasmo gelido, quotidiano scolastico, alienazione borghese. In Italia debuttò su MTV nel 1998. La sua presenza nel palinsesto segnò un’apertura mentale: non solo musica e colori, ma riflessione sottile lungo i tempi morti, lanciata con ritmo. Queste serie erano “pezzi strani” nel mosaico MTV: interrompevano la continuità musicale per portare una lente critica, un distacco, un sorriso colto che faceva pensare. Tuttavia, quando si parla di Liquid Television, è impossibile non parlare di Æon Flux, creatura del genio coreano-americano Peter Chung (dal suo genio ricordiamo anche l’anime giapponese Alexander, trasmesso nel 1999 proprio su MTV), serie animata distopica e criptica che divenne presto una delle firme d’autore più riconoscibili del canale. Quando MTV Italia la propose nei primi 2000, lo fece come un manifesto: un cartone animato per adulti che sembrava uscito da un sogno erotico disegnato con un bisturi. La protagonista, Æon, è un’agente segreta in un futuro anarchico, dove politica, desiderio e morte si intrecciano in un balletto geometrico di corpi e armi.

Non c’è mai una morale, né una trama lineare: solo tensione, ambiguità e un’estetica che anticipa il cyberpunk dei videogiochi e del cinema dei decenni successivi. Æon Flux era arte contemporanea travestita da cartoon. Ogni episodio era un frammento di una mitologia incompleta, raccontato con linguaggio cinematografico, montaggi sincopati, pause improvvise e silenzi che suonavano come grida represse. Era un’animazione erotica, ma intellettuale: corpi allungati, muscoli tesi, pistole come prolungamenti del desiderio. In un canale che viveva di colori pop, Æon Flux portava il bianco e nero dell’inconscio. Quando MTV Italia la programmò nelle sue notti più coraggiose, la serie trovò un pubblico di culto: designer, fumettisti, studenti d’arte, cinefili che scoprivano in quelle linee taglienti la sensualità del disegno puro. Non parlava come un cartoon, non finiva come un racconto, non spiegava nulla ed era proprio lì la sua potenza. Con Æon Flux, MTV dichiarava che il futuro dell’immagine non era nella trama, ma nel ritmo. Non nel messaggio, ma nel gesto. E ogni volta che Æon moriva, per poi rinascere nell’episodio successivo, era come se MTV celebrasse la propria natura ciclica e ribelle: morire ogni giorno per rinascere diversa la notte dopo.

Celebrity Deathmatch: quando la plastilina faceva la rivoluzione

Tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, mentre i VJ accendevano i pomeriggi e TRL trasformava le piazze in palchi, su MTV arrivò un programma che sembrava uscito da un incubo lisergico di Andy Warhol: Celebrity Deathmatch. Una serie in stop-motion che metteva in scena duelli all’ultimo sangue tra star della musica, del cinema e della cultura pop, ricreate in plastilina, commentate come un incontro di wrestling, e concluse immancabilmente da una morte grottesca e spettacolare. Era satira pura, ma confezionata con ritmo da videoclip: Marilyn Manson contro Charles Manson, Madonna contro Michael Jackson, Britney Spears contro Christina Aguilera. Sangue, budella, e battute intelligenti, il tutto raccontato con la voce roca e surreale di due telecronisti (Johnny Gomez, doppiato in Italia da Pietro Ubaldi e Nick Diamond, doppiato da Riccardo Peroni) come se fosse un match di boxe reale. In Italia, Celebrity Deathmatch divenne culto immediato. MTV lo programmava in prima o in tarda serata, nello stesso alveo notturno di Beavis & Butt-Head e Daria, e il pubblico — quello che non dormiva mai, quello dei disegnatori, dei metallari, dei fumettisti e dei liceali insonni — lo amava visceralmente.

Era come guardare la cultura pop smontarsi da sola, ridendo e sanguinando. La plastilina diventava specchio della vanità umana. Il genio del programma stava nel suo equilibrio perfetto tra nichilismo e comicità. Ogni scontro era una piccola parabola morale: le star morivano per la loro stessa ossessione di visibilità, i personaggi si annientavano per un titolo di copertina, la violenza era catarsi e critica insieme. Dietro il sangue finto e le teste esplose, Celebrity Deathmatch raccontava una verità: che la celebrità, alla fine, è solo un campo di battaglia dove si vince morendo in diretta (la fugacità della moda, il ricambio di vip e del mainstream). Per MTV Italia, trasmettere quel format significava osare l’impossibile: portare il black humor e la filosofia pulp in un canale che sapeva ancora distinguere tra scandalo e intelligenza. Era il punto d’incontro tra cultura pop e controcultura, tra fumetto underground e varietà postmoderno. Un piccolo miracolo di gomma e cattiveria che, in 5 minuti, diceva più cose sulla società dello spettacolo di quanto qualunque talk-show sia mai riuscito a dire in vent’anni. Celebrity Deathmatch fu il ring dove la televisione massacrò se stessa e ne uscì, stranamente, più viva di prima.

The Jenny McCarthy Show: chi era costei?

The Jenny McCarthy Show era un varietà / sketch comedy che MTV USA mandò in onda nel 1997. Lo show durò solo 19 puntate e alternava monologhi, intermezzi comici, performance musicali e personaggi grotteschi interpretati da Jenny McCarthy stessa. In pratica, era un esperimento: MTV non stava più solo proponendo videoclip o reality, ma stava cercando di costruirsi una dimensione varietà leggera, satirica, contaminata. The Jenny McCarthy Show fu accolto con freddezza dalla critica: considerato troppo dispersivo, con idee belle ma poco coese: era “troppo MTV che tentava di essere varietà”. Il format fu trasmesso anche su MTV Italia, anche se ci sono pochissime testimonianze sul web al riguardo.

Ca’ Volo e Bradipo: la tv che sognava se stessa

L’Italia dei primi Duemila era una camera accesa fino a tardi, con i monitor ancora caldi e il modem 56k che fischiava come un insetto digitale. In quella luce azzurrina arrivava Ca’ Volo, casa finta e (allo stesso tempo) vera di Fabio Volo, allora VJ con l’anima da narratore. Il programma era un salotto di amici, ospiti, chitarre e dialoghi che scivolavano dalla musica all’ironia, dal sesso al disagio generazionale. Non era varietà, né talk, né sitcom. Era televisione che si spogliava della sua corazza. A Ca’ Volo le chiacchiere nascevano senza copione: il conduttore usciva dal ruolo, guardava in camera, parlava con chi stava dall’altra parte. Quell’intimità era la sua forza. MTV stava reinventando il concetto di “studio”: non più luogo dell’istituzione, ma stanza condivisa. Poco dopo, arrivò Bradipo: il contraltare surreale, la meta-serie ideata da Andrea Pezzi e Marco Pozzi. Bradipo era la risposta nerd alla soap opera: parlava di un VJ che recitava se stesso, di un canale che si prendeva in giro e di un tempo televisivo che si rifletteva all’infinito. In Bradipo, i cameraman comparivano nell’inquadratura, i montaggi erano volutamente sfasati, la recitazione volutamente “troppo vera”. Era l’MTV che guardava se stessa allo specchio, scoprendo la bellezza di essere imperfetta. Ca’ Volo e Bradipo rappresentarono l’autocoscienza di MTV Italia: due format che smontavano l’illusione e restituivano il brivido di una rete viva, respirante, fragile e autentica.

Trip e Trip España: la filosofia del movimento

Nel frattempo, tra il 1999 e il 2001, MTV decise di trasformare il viaggio in linguaggio. Nacque Trip, con Luca & Paolo: due uomini, un carro funebre, l’Italia come percorso iniziatico. Il tono era grottesco, ironico, esistenziale. Trip non voleva portarti da nessuna parte: voleva farti guardare la strada. Ogni puntata era un piccolo film, montato come un videoclip e scritto come un sogno. I luoghi erano scuse per osservare l’assurdo quotidiano. Poi arrivò Trip España, episodio cult girato in Spagna, dove la coppia moltiplicava l’assurdo: un road-movie comico e malinconico, a metà tra Kafka e MTV. Con Trip, MTV chiuse simbolicamente il cerchio tra musica e vita: la strada diventava videoclip, e il dialogo tra i due protagonisti un rap filosofico. Il pubblico, abituato a sigle e countdown, scopriva che anche una chiacchierata in macchina poteva essere “televisione musicale” se montata con ritmo. Poco dopo, lo stesso duo comico lo avremmo visto alla conduzione de Le Iene su Italia 1, come spalle di Alessia Marcuzzi.

Le famiglie di MTV — The Osbournes e Hogan Knows Best

Tra il 2003 e il 2005 MTV Italia si trasformò nel palcoscenico delle famiglie più rumorose e surreali della televisione mondiale. Era l’epoca in cui i reality domestici sostituivano le sit-com: la casa non era più scenografia, ma teatro reale. E al centro del palco, due dinastie improbabili: gli Osbourne e gli Hogan. The Osbournes, andato in onda originariamente su MTV USA nel 2002 e approdato in Italia l’anno dopo, fu un colpo di genio (e di follia). Il frontman dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, la moglie Sharon, e i figli Kelly e Jack vivevano davanti alle telecamere in un caos continuo di urla, cani, risate, antidepressivi, parolacce e abbracci. Era una sitcom rock senza copione. Non era solo intrattenimento: era la nascita del reality moderno (Grande Fratello permettendo), era quello dove il pubblico assisteva al disordine dell’intimità. In Italia, trasmesso su MTV, divenne un cult transgenerazionale, perché mostrava l’impossibile: una rockstar che litigava per chi doveva portare fuori il cane, ad esempio. Due anni dopo, in piena wrestling era in Italia, arrivò Hogan Knows Best, con Hulk Hogan e la sua famiglia di biondi scolpiti e sorridenti. Qui il tono era diverso: non decadenza ma plastica perfezione americana, tra palestra, patriarcato e morale da buon capofamiglia americano con moglie amorevole e custode del focolare e torta di mele vicino la finestra di casa aperta. Hulk predicava disciplina, i figli sgattaiolavano, la moglie sognava solo un po’ di tranquillità razionale. MTV Italia trasmetteva la serie come un ritratto ironico dell’America da export: la famiglia tradizionale travestita da spot energetico. Eppure, entrambi i family-reality raccontavano, a modo loro, la crisi del mito familiare: negli Osbourne, la nevrosi, negli Hogan, la finzione del controllo. Due facce dello stesso spettacolo occidentale: il privato che diventa show, l’intimità come sceneggiatura. E MTV, tra una puntata di TRL e una sigla electro, ci insegnava che anche l’amore domestico poteva essere trash, tenero e autentico nello stesso minuto. Fu un’epoca in cui il reality scoprì il cuore della commedia umana. Il rock in salotto, il ring in cucina e la vita come videoclip continuo, con la colonna sonora di se stessi.

L’horror su MTV Italia: The Ring, Ju On, H₂ Odio e Dark Water

Tra il 2004 e il 2006, MTV Italia allargò i suoi orizzonti non solo verso anime e contaminazioni musicali, ma anche verso l’horror giapponese e soprannaturale, un genere che ben si confaceva alla dimensione “trasgressiva” del canale. In quegli anni, nelle fasce serali (o meglio negli slot più “liberi”) circolavano trasmissioni di lungometracci come The Ring (Ringu), Ju On, H₂ Odio (horror italiano sperimentale) e Dark Water. The Ring, il film nipponico del 1998 che diede origine al remake hollywoodiano, era diventato un titolo simbolo del “horror immaginifico” (il nastro maledetto, la videocassetta). Ju On, con la sua matrice giapponese del “morto che ricompare” (la casa infestata, lo shock che ritorna), era in pieno filone di un horror satanico, senza razionalità, volto solo a fare del male anche agli innocenti, non solo ai colpevoli.

H₂ Odio, meno noto, rappresentava l’idea italiana di sperimentare l’horror in forma ibrida, mescolando elementi di shock visivo, fotografia scarna e tensione psichica. Dark Water (versione originale giapponese dal 2002, che godette di un remake USA nel 2005) è anch’esso horror dell’acqua, ma divero: lo spazio che gocciola, il peso del peso non visto, una madre che deve proteggere la sua bambina da un male più grande dalla potenza molto più grande di lei.

The Munchies: anarchia in dialetto

A metà anni Duemila, quando la rete si faceva più mainstream, MTV non smise di sperimentare. Dal sottobosco delle radio arrivarono The Munchies. Un trio scatenato composto da una famiglia di tre pupazzi (il papà, Pasquale Catozzo il figlio, Miki e la nonna Yolanda) che richiamava in un certo senso lo storico programma di Canale 5 Gommapiuma. Il format era una scia di telefonate assurde, imitazioni e accenti regionali. Ai tre “protagonisti” erano affiancati altri pupazzetti, tanto irriverenti quanto irresistibili, come l’avvocato Aldo Savio, Laena (figlia illegittima di Pasquale) e Stephany (amico omosessuale di Miki). Era la tv che tornava popolare, ma senza scadere (troppo) nella volgarità. Leggendari gli scherzi telefonici non sono a malcapitati non famosi, ma anche a vip, come J-Ax. Non a caso, gli stessi personaggi dei Munchies compaiono anche nel videoclip Italiano Medio degli Articolo 31.

Storytellers: quando la musica si confessava

Tra il 2005 e il 2010 MTV Italia lanciò il formato MTV Storytellers, adattamento dell’originale concept americano in onda su VH1. L’idea era semplice e rivoluzionaria: gli artisti raccontavano le canzoni prima di suonarle. Sul palco, senza filtri, c’erano Ligabue, Jovanotti, Subsonica, Bluvertigo o Elisa. Raccontavano origini, ispirazioni, dolori e poi suonavano. La regia era lenta, contemplativa, con camera che indugiava sulle mani, sugli strumenti e sul respiro. Era la prima volta che MTV si fermava. In un canale costruito sulla velocità, Storytellers imponeva il silenzio. La parola diventava melodia, la musica diventava memoria. Era la maturità della rete: un canale che aveva iniziato urlando e che ora imparava ad ascoltare.

La rivoluzione visiva: loghi, grafica, estetica

Chi è cresciuto con MTV Italia non dimenticherà mai il modo in cui la rete “si muoveva” graficamente. Ogni bumper, ogni intermezzo, ogni stacco era un piccolo videoclip concettuale. I loghi cambiavano costantemente: dalla M liquida alle versioni graffiti, ai layout disegnati dai migliori studi di motion graphic italiani. Le ident grafiche erano opere d’arte in sé: animazioni di 10 secondi che raccontavano un mondo. Colori saturi, caratteri tipografici in movimento, suoni glitch. Tutto diventava design. MTV non illustrava la musica, la suonava con i pixel. Sempre negli anni 2000 nacquero i canali tematici: MTV Brand New, MTV Hits, MTV Dance, MTV Rocks, MTV Music, e persino l’ironico MTV Classic, che recuperava gli anni ’80-’90. Ogni canale aveva la propria estetica, il proprio ritmo cromatico, il proprio “dialetto visivo”.

Da “Kebab for Breakfast” al gotico-lussurioso di “True Blood”

MTV non è stata solo musica, VJ, format, anime e realtà: ha fatto il passo — e qualche salto — anche nel racconto seriale, importando serie straniere, alternative, potenti. Quando MTV trasmetteva Kebab for Breakfast in Italia, per esempio, stava scegliendo una commedia adolescenziale con intrecci culturali, identità e contrasto di background. Kebab for Breakfast è il titolo italiano di Türkisch für Anfänger, serie tedesca (2006–2008), che noi italiani vedemmo a partire dal 2007. La serie racconta il quotidiano di due famiglie — una tedesca, l’altra immigrata — costrette a convivere: differenze culturali, scelte personali, sentimenti in crescita, coesistenza e conflitti. MTV la piazza in fascia giovane, contenitore che sapeva di identità fluide, migrazioni interiori e adolescenti che cercavano di farsi casa nel mondo. Di conseguenza, è impossibile non far eun parallelo con un’altra serie cult trasmessa su Canale 5 solo un annetto prima, nel 2006. Stiamo parlando de I Cesaroni, format popolare e rassicurante, che proponeva una Roma familiare, caotica, “de core”, dove il multiculturalismo restava ancora sullo sfondo, travestito da folklore. Se Kebab for Breakfast portava su MTV il respiro di un’Europa giovane, aperta, curiosa, I Cesaroni riportavano gli spettatori dentro il bozzetto domestico, la famiglia allargata ma pur sempre “nostrana”. La prima era cosmopolita e inquieta, la seconda nostalgica e consolatoria. In quel magico 2007 (anno di transizione di una stupenda cultura anni ’90 che stava oramai annaspando a un futuro pieno di speranza, ma rivelatosi poi incerto e buio come la storia ci insegna), MTV provava a educare alla differenza mentre la tv generalista celebrava la tradizione. Qualche anno dopo, quando il canale era già nel pieno della crisi di identità (e non solo) Nel 2011 arrivò True Blood e questa new entry (“presa in prestito” da Fox) fece scattare un contrasto netto: un canale che aveva costruito il suo mito attorno ai videoclip, allo spazio adolescenziale e alla leggerezza, accoglieva un’opera mastodontica di orrore e desiderio. Era un salto nel buio che aveva la sua ragion d’essere: da MTV che mostrava clip di rock oltranzista, a MTV che mostra vampiri nichilisti, violenti, psicologicamente instabili, possiamo anche dire “satanici”. Ed è proprio lì che il culto diventa audace. True Blood non è una serie per adolescenti con vampiri glamour: è un mondo dove il sangue è metafora di potere, di discriminazione, di desiderio proibito. I vampiri sono comunità emarginate che rivendicano diritti sociali; le storie sessuali partoriscono tra il melodramma e l’istinto primordiale; la violenza è realistica, cruda, viscerale. La serie mescola fantasy, horror e soap, portando sullo schermo il piacere dell’eccesso e il peso del tabù. Quando MTV decise di mandare in onda True Blood, stava mettendo a confronto la sua audience con emozioni che non si soddisfanno con un video da tre minuti.

La crisi silenziosa (2009–2012)

Nei paragrafi precedenti abbiamo anticipato l’inizio della fine di MTV Italia, ebbene, entriamo nel vivo della questione. Nel 2009 cominciarono i primi scricchiolii. Internet aveva ormai divorato la centralità della televisione, YouTube offriva i video gratis, e il pubblico cominciava a spostarsi online. MTV reagì con la strategia del “general entertainment”: meno musica, più reality, più factual. Nacquero 16 Anni e Incinta, Ginnaste – Vite Parallele, Il Testimone con Pif. Il canale non era più “Music Television”, ma uno specchio sociale. L’immaginario restava forte, ma cambiava la forma. MTV diventava racconto della gioventù, non più colonna sonora della gioventù. Nel frattempo, i canali verticali custodivano la musica pura: MTV Music restava fedele alle rotazioni, mentre MTV Brand New e MTV Rocks ospitavano l’indie e l’alternative. Ma era chiaro che la magia degli anni Novanta si stava dissolvendo. Ma questi furono solo alcuni dei programmi non musicali che simboleggiarono la aprte finale di questa storica emittente.

Niñas Mal su MTV Italia: ribellione adolescenti nell’etichetta pop

In quel priodo di oscura transizione, MTV Italia inserì nel suo palinsesto Niñas Mal, telenovela colombiana prodotta da MTV Latinoamérica con Teleset, che puntava su un racconto adolescenziale crudo e colorato. Secondo alcune fonti giunse in Italia in anteprima il 25 dicembre 2010, per poi entrare stabilmente in programmazione dal 28 febbraio 2011. La trama ruota attorno a tre ragazze della buona società che, in seguito a trasgressioni legali (danni materiali, violazioni del codice stradale, furto), vengono mandate per sei mesi in un istituto di “riabilitazione sociale”: Casa Maca, dove devono imparare regole, convivere con coetanee, affrontare tensioni interiori, ribellioni e rapporti complicati con le loro famiglie di appartenenza. Un esperimento molto fugace: il canale, in piena crisi di identità, scommetteva su una soap latinoamericana che parlava di adolescenza e trasgressione con linguaggio pop: dialoghi rapidi, conflitti emotivi, ambientazioni estetiche e musica latina come sfondo. La colonna sonora contribuiva moltissimo al tono: la sigla “Lolita” di Belinda era elemento simbolico della serie e divenne anche marchio riconoscibile della promozione MTV. Pur non avendo lo stesso impatto dei format storici di MTV Italia, Niñas Mal rappresenta un momento in cui il canale provava a mantenere la sua anima ribelle pur dentro l’orizzonte televisivo internazionale. Era un ibrido: soap latina e teen drama insieme.



I Soliti Idioti: il grottesco che ci guardava allo specchio

Tra il 2009 e il 2012, MTV Italia portò in onda I Soliti Idioti, il format comico creato da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, per la regia di Enrico Lando. Una sketch-series che mescolava parodia, satira e deformazione sociale, in un’Italia ormai schiacciata fra reality, social network e nuovi cliché generazionali. Era una comicità “a nervi scoperti”, figlia del linguaggio di YouTube e dell’immediatezza MTV. Ogni puntata alternava coppie di personaggi simbolici: il padre cinico e crudele che insulta il figlio senza tanti complimenti, la coppia omosessuale fashion-addicted, il nichilista che polemizza su tutto e la coppia di preti alternativa che vorrebbe creare una chiesa più moderna, ma allo stesso tempo grottesca e terrena. Figure esasperate, urlate, volutamente eccessive, che facevano da caricatura all’italiano medio e ai suoi comportamenti contraddittori. I Soliti Idioti non inventava nulla: amplificava tutto. Era lo specchio deformante di un Paese che si prendeva troppo sul serio e che per la prima volta rideva di se stesso. Nel 2011 la serie conquistò anche i TRL Awards di MTV come “Best MTV Show”, segno di quanto la sua forza dirompente avesse attecchito. Poco dopo arrivarono due film, che portarono al cinema la stessa anarchia visiva e verbale del format televisivo, sebbene con esiti più altalenanti. Eppure, per quanto popolare e seguita, la serie suscitò anche molte perplessità. L’umorismo, basato su eccessi linguistici, stereotipi e gestualità, risultava intenzionalmente becero e sopra le righe, quasi un esperimento sociologico travestito da comicità. I Soliti Idioti era, nel bene e nel male, ciò che prometteva fin dal titolo: un ritratto sfrontato dell’idiozia collettiva, costruito con mestiere ma senza filtri, destinato a dividere. Nel 2024, a più di 10 anni di distanza dall’ultimo, è arrivato un terzo film del brand, che comunque non ha goduto dello stesso successo dei primi due.

Sport e reality che nulla c’entravano con MTV

Quando MTV smise di essere “solo musica”, capì che il vero spettacolo non era più sul palco, ma nelle vite reali, o quasi. Tra il 2009 e il 2015 il canale trasformò il confessionale in un laboratorio sociale, e da lì nacque un nuovo linguaggio: diretto, voyeuristico, viscerale. Era il tempo dei reality, e MTV li cavalcò con una sincerità a tratti sconcertante. Ginnaste – Vite Parallele fu la parentesi poetica di quella stagione: ragazze tra adolescenza e sacrificio, tra allenamenti e sogni olimpici, raccontate con una regia lenta e luminosa. Sembrava quasi un docu-film d’autore finito per caso su un canale pop. Il corpo non era esibito, ma osservato: la bellezza nella fatica, la grazia nel sudore. Un raro momento in cui MTV parlò con delicatezza. Ma qualche tempo prima arrivarono serie che facevano rumore, i reality “di pancia”, Jersey Shore e Geordie Shore. Qui MTV abbandonava la pudicizia: la giovinezza era un campo di battaglia fatto di cocktail, corpi tatuati, abbronzatura finta e risse autentiche. Il sesso, l’alcol e la palestra diventavano liturgia. Tutto era eccesso, e proprio per questo affascinante. Non era più un canale, era un terrario umano: ragazzi osservati come specie esotiche sotto luce al neon. A completare il quadro arrivò il filone “maternità shock”: 16 Anni e Incinta e Teen Mom. Due format gemelli — il primo crudo e documentaristico, il secondo più narrativo — che raccontavano la gravidanza adolescenziale senza filtri, con telecamere puntate su panico, responsabilità e nuove fragilità. In Italia 16 Anni e Incinta divenne un piccolo caso: non moralistico, ma crudo. MTV mostrava ragazze che crescevano in diretta, un reality dove la vita non aveva un riscatto scontato. E infine, come un sospiro ironico dentro questo caos ormonale, arrivò Diario di una Nerd Superstar (Awkward): un teen drama che rideva della goffaggine, dei like non ricambiati e della vergogna come identità. Era il controcampo malinconico dei reality: se Jersey Shore era l’urlo, Awkward era il pensiero che segue il silenzio. Questi programmi, nel loro mix di sincerità e disastro, segnarono l’ultima mutazione genetica di MTV Italia. La musica ormai era sfondo, la vita era il videoclip. Il corpo, la festa, la gravidanza, la caduta, la confessione: tutto diventava contenuto. MTV si era fatta carne. E anche quando mostrava la parte più becera del mondo, sapeva farlo con la lucidità di chi sta filmando un’epoca, non un errore.

MARIO – Una serie di Maccio Capatonda: l’ultima risata

Nel 2013, quando MTV Italia stava già vivendo la sua lenta metamorfosi verso il general entertainment, accadde qualcosa di inaspettato: comparve Maccio Capatonda con il suo MARIO, serie surreale e satirica che riportò in vita lo spirito anarchico e colto del canale. Era un progetto ambizioso, una finta fiction su un finto telegiornale dentro una finta televisione, eppure più vera, cattiva e senza peli sulla lingua, di tutta la tv italiana messa insieme. MARIO raccontava il TG “MTG”, condotto dal giornalista Mario, interpretato dallo stesso Maccio, circondato da redattori assurdi, boss occulti, scandali, pubblicità grottesche e notizie inventate che finivano per sembrare più credibili di quelle vere. Era una metanarrazione del sistema televisivo italiano, che Maccio smontava e ricomponeva come una puntata infinita di Mai dire TV diretta da Kafka. L’umorismo era nonsense, ma precisissimo: ogni battuta aveva il ritmo chirurgico del montaggio MTV, quella comicità fatta di tagli rapidi, grafica invasiva e slogan che diventavano tormentoni. La serie — trasmessa tra il 2013 e il 2014 — fu un piccolo miracolo culturale: un prodotto comico che parlava come la tv ma pensava come il cinema d’autore. Era figlia di un’epoca che stava per finire: quella MTV dove ancora si poteva rischiare, creare linguaggi nuovi, far ridere e riflettere senza paura del flop. Con MARIO, Maccio Capatonda riportò in auge lo spirito originario del canale: quello di giocare con l’immagine fino a farla esplodere. E per un attimo, MTV Italia tornò ciò che era sempre stata: una scuola di follia raffinata, capace di fare cultura sotto forma di risata. Fu l’ultima, autentica, grande invenzione di una rete che sapeva ancora ridere di sé prima di sparire. Ma oramai, il triste destino di MTV era segnato…



L’acquisizione di Sky e il tramonto della M (2015–2016)

Il 31 luglio 2015 arrivò l’annuncio: Sky Italia acquisiva MTV Italia S.r.l., portando con sé la LCN 8 del digitale terrestre. Il passaggio segnava l’inizio di una trasformazione. Nacque MTV8, canale ibrido, con palinsesto di intrattenimento generico e sportivo, destinato a diventare TV8 nel febbraio 2016. Con quel rebranding, la “M” di Music Television sparì dal telecomando italiano. Restò viva sulle piattaforme satellitari (MTV Music, MTV Rocks, MTV Hits), ma l’anima libera, popolare e alternativa che aveva illuminato una generazione si spense in chiaro. Il pubblico reagì con nostalgia, video commemorativi, blog e fanpage che raccoglievano sigle, bumpers e ricordi. MTV non era più in onda, ma viveva come fantasma digitale, ripetuto, amato. Quando la M si spense, non fu solo un logo a morire: fu un linguaggio.

La parabola di MTV Italia, tra splendore e oblio

Alla fine di tutto, MTV Italia resta uno dei più straordinari esperimenti culturali mai avvenuti nella televisione italiana. Nato come canale “atipico”, musicale, anarchico, coraggioso, MTV è stato la voce visiva di una generazione che non sapeva ancora come chiamarsi. Ha trasformato il videoclip in racconto, il VJ in autore, la musica in linguaggio, l’adolescenza in cultura. Ha osato dove le reti generaliste avevano paura: parlare di sesso con Loveline, di ansia con Awkward, di solitudine con Storytellers, di diversità con Kebab for Breakfast, di autodistruzione con Beavis & Butt-Head. Ha costruito una grammatica estetica che oggi vive nei reel, nei podcast, nei meme, nelle inquadrature dei giovani registi che — senza saperlo — montano ancora “alla MTV”. Eppure, come tutti i fenomeni troppo avanti sul proprio tempo, MTV Italia è crollata sotto il peso della propria modernità. L’arrivo dei social, di YouTube, delle piattaforme, ne ha svuotato la funzione: la musica non aveva più bisogno di un canale, il pubblico non cercava più mediatori, il flusso era ovunque. MTV, che aveva insegnato a guardare, si ritrovò invisibile. Il passaggio a TV8 fu solo la parte burocratica di una morte già avvenuta prima: quella di un’idea di televisione fatta di ritmo, ironia e curiosità. MTV Italia morì non perché fosse vecchia, ma perché il mondo che aveva creato non aveva più bisogno di lei. Il suo destino, per certi versi, è simile a quello di GXT, altro canale cult — quello dei wrestler, dei ninja, dei gamer, dei maschi cresciuti a joystick e sarcasmo — anch’esso evaporato senza clamore, come una sigla rimasta in sospeso. Entrambi avevano capito che la giovinezza è un genere televisivo, non un’età anagrafica. Eppure entrambi sono stati spazzati via da un tempo che corre più veloce del telecomando. Oggi, guardando un vecchio bumper di MTV o un frammento di GXT su YouTube, si sente la stessa vertigine: la nostalgia di un’epoca in cui la televisione non si limitava a mostrare, ma immaginava. E forse, in fondo, è proprio questa la loro eredità più pura: averci insegnato che anche il rumore, se raccontato con ritmo, può diventare musica.





