Movimento Donna Vita Libertà – Manfredonia: “DeepFakePorn su Arianna, violenza meschina”

Il video postato ieri su TikTok da @arianna_petti ci restituisce in maniera potente il dolore invisibile, il peso dell’umiliazione subita, la lotta silenziosa di chi è vittima di deepfakeporn – una violenza meschina, codarda e profondamente distruttiva.

Vogliamo esprimere la nostra più profonda solidarietà ad Arianna e a tutte le persone che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze simili. Il corpo, la dignità e la privacy non sono merce né strumento di vendetta.

Il deepfakeporn è violenza. È reato. E chi lo commette deve essere chiamato a risponderne.

Ad Arianna diciamo: non sei sola. La tua voce conta, anche quando ti sembrerà di non averne più. La vergogna non è tua ma di chi ti ha fatto e ti sta facendo del male. Hai avuto il coraggio di denunciare, di trasformare un dolore profondissimo in un atto di dignità e resistenza. La tua forza parla a tante persone che oggi si sentono spezzate, sole, inascoltate. Hai scelto la strada più difficile, quella che apre una possibilità di cambiamento. E per questo ti diciamo grazie.

A chi assiste, anche noi chiediamo: non giratevi dall’altra parte. Siate alleati. Denunciate. Supportate.

E alle istituzioni ricordiamo che servono leggi più efficaci, giustizia rapida e percorsi educativi strutturati e continui, che parlino di rispetto, consenso e responsabilità sin dalle scuole.

Solo così potremo spezzare questo ciclo di violenza che colpisce, isola e devasta.

Movimento Donna Vita Libertà – Manfredonia