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Movimento 5 Stelle Manfredonia: “Solidarietà al Vescovo”

COMUNICATO DI SOLIDARIETÀ AL VESCOVO, OLTRE LA VALUTAZIONE POLITICA ESPRESSA IN AULA

Eccellenza,

di fronte alle polemiche di queste settimane, il gruppo territoriale 5S di Manfredonia La invita a proseguire con serenità e fermezza nel Suo cammino, senza lasciarsi distogliere da critiche che spesso non colgono il senso più profondo del Suo impegno pastorale e umano.

Nelle parole espresse nei Suoi confronti si riscontrano letture imprecise, che rischiano di distorcere e allontanare il significato autentico del Suo pensiero e del Suo operato.

In questo contesto, torna alla mente l’episodio evangelico in cui, alla domanda se fosse giusto pagare il tributo a Cesare, Gesù rispose: “date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.

Un richiamo chiaro alla distinzione dei piani, senza confondere la responsabilità spirituale con quella politica. Su quest’ultima abbiamo espresso una valutazione in aula, evidenziando l’assenza di risposte adeguate alle fragilità di molti componenti della nostra comunità, nonché criticità comunicative e gestionali legate a tale scelta.

Proprio per questo, appare ingiusto essere accusati di fare politica su decisioni che appartengono ad altre istituzioni, mentre il Suo intervento si colloca pienamente nell’ambito della testimonianza evangelica e della cura pastorale.

In tutto ciò che ha fatto, ha avuto come riferimento il Vangelo, testimoniando con coerenza e coraggio i valori di accoglienza, dignità e umanità che ne costituiscono il cuore più autentico.

“Ero straniero e mi avete accolto” non è soltanto una parola, ma una responsabilità vissuta quotidianamente, non solo nell’accoglienza dei migranti, ma anche nell’attenzione concreta ai poveri della nostra città, attraverso l’impegno quotidiano dei centri Caritas e di tutte le realtà che operano accanto a chi vive condizioni di fragilità e bisogno. In questo, il Suo esempio rappresenta una guida concreta e una testimonianza credibile per molti.

In tempi complessi come quelli che stiamo vivendo, il Suo operato è un segno chiaro e necessario: una voce che richiama alla coscienza, al rispetto della persona e alla centralità dei valori umani e cristiani. È proprio nei momenti di maggiore tensione che emerge il valore di chi sceglie di non arretrare davanti alle difficoltà, mantenendo saldi i propri principi e la propria missione.

Il Suo impegno non è soltanto un atto pastorale, ma anche un contributo significativo alla costruzione di una società più giusta e attenta agli ultimi. Anche quando incontra incomprensioni o critiche, resta un punto di riferimento per chi crede in un’umanità fondata sulla solidarietà, sull’ascolto e sul rispetto reciproco.

La incoraggiamo a proseguire con la stessa determinazione, con il medesimo spirito di servizio e con quella serenità che nasce dalla consapevolezza di operare secondo coscienza.

Il bene seminato, anche quando non è immediatamente riconosciuto, porta sempre frutti nel tempo.

Con sincera stima, rispetto e profonda vicinanza.

Il gruppo territoriale 5S di Manfredonia