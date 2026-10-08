Movimento 5 Stelle Manfredonia: “Risultati e nuove iniziative per la città”

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M5S MANFREDONIA: CONFRONTO, RISULTATI E NUOVE INIZIATIVE PER LA CITTÀ

Si è svolto ieri sera l’incontro del Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Manfredonia, un momento importante di confronto e partecipazione sui principali temi che riguardano la nostra città.

SANITÀ: UN RISULTATO IMPORTANTE PER MANFREDONIA

Al centro della discussione il risultato ottenuto dalla Commissione Sanità, presieduta da Gianluca Totaro, grazie al lavoro svolto in collaborazione con Antonio Tasso e con gli altri consiglieri comunali che ne fanno parte.

È stato illustrato nel dettaglio il percorso che ha portato al mantenimento della seconda ambulanza a Manfredonia.

Un risultato che potrebbe apparire scontato, ma che scontato non era affatto, considerando che Manfredonia è rimasta l’unica realtà ad aver mantenuto la seconda ambulanza.

Un obiettivo raggiunto attraverso un lavoro concreto, fatto di interlocuzioni, impegno e attenzione alle esigenze della comunità.

NUOVI EVENTI E INIZIATIVE

Durante l’incontro si è discusso anche dell’organizzazione di nuovi eventi e momenti di approfondimento sui temi più importanti per il futuro della città:

Sanità

Treno-Tram

Turismo

Ambiente

L’obiettivo è portare il Movimento sempre più vicino ai cittadini, affrontando i problemi con competenza e proponendo soluzioni concrete.

LO STALLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ampio spazio è stato dedicato anche alla situazione di stallo dell’assise comunale, che non si riunisce ormai da circa due mesi.

Sono state analizzate le motivazioni che hanno portato a questa situazione e le conseguenze che tale immobilismo può avere sull’attività amministrativa e sulla città.

UN GRUPPO CHE VUOLE CRESCERE

È stato particolarmente positivo il contributo di tutti i partecipanti, con interventi moderati, pertinenti e costruttivi.

L’auspicio è che la partecipazione possa crescere sempre.

Perché una città cambia quando i cittadini scelgono di partecipare.

Movimento 5 Stelle Manfredonia