Movimento 5 Stelle Manfredonia: “Risultati e nuove iniziative per la città”
M5S MANFREDONIA: CONFRONTO, RISULTATI E NUOVE INIZIATIVE PER LA CITTÀ
Si è svolto ieri sera l’incontro del Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Manfredonia, un momento importante di confronto e partecipazione sui principali temi che riguardano la nostra città.
SANITÀ: UN RISULTATO IMPORTANTE PER MANFREDONIA
Al centro della discussione il risultato ottenuto dalla Commissione Sanità, presieduta da Gianluca Totaro, grazie al lavoro svolto in collaborazione con Antonio Tasso e con gli altri consiglieri comunali che ne fanno parte.
È stato illustrato nel dettaglio il percorso che ha portato al mantenimento della seconda ambulanza a Manfredonia.
Un risultato che potrebbe apparire scontato, ma che scontato non era affatto, considerando che Manfredonia è rimasta l’unica realtà ad aver mantenuto la seconda ambulanza.
Un obiettivo raggiunto attraverso un lavoro concreto, fatto di interlocuzioni, impegno e attenzione alle esigenze della comunità.
NUOVI EVENTI E INIZIATIVE
Durante l’incontro si è discusso anche dell’organizzazione di nuovi eventi e momenti di approfondimento sui temi più importanti per il futuro della città:
- Sanità
- Treno-Tram
- Turismo
- Ambiente
L’obiettivo è portare il Movimento sempre più vicino ai cittadini, affrontando i problemi con competenza e proponendo soluzioni concrete.
LO STALLO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ampio spazio è stato dedicato anche alla situazione di stallo dell’assise comunale, che non si riunisce ormai da circa due mesi.
Sono state analizzate le motivazioni che hanno portato a questa situazione e le conseguenze che tale immobilismo può avere sull’attività amministrativa e sulla città.
UN GRUPPO CHE VUOLE CRESCERE
È stato particolarmente positivo il contributo di tutti i partecipanti, con interventi moderati, pertinenti e costruttivi.
L’auspicio è che la partecipazione possa crescere sempre.
Perché una città cambia quando i cittadini scelgono di partecipare.
Movimento 5 Stelle Manfredonia