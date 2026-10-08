Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

APRICENA SPALANCA LE PORTE AL MEDIOEVO: SETTE GIORNI DI EVENTI E UN GRAN FINALE ALLA CORTE DI FEDERICO II

Dal 12 al 18 ottobre cultura, spettacoli, laboratori e rievocazioni. Il sindaco Potenza: «Quest’anno un evento molto più grande e coinvolgente rispetto alle precedenti edizioni».

APRICENA – Cavalieri, falconieri, antichi mestieri e accampamenti. Il suono degli strumenti medievali, i colori degli sbandieratori e la meraviglia di ritrovarsi alla corte di Federico II. Dal 12 al 18 ottobre 2026 Apricena si prepara a vivere la Settimana Medievale, con un programma che unisce cultura, storia e spettacolo e culmina, domenica 18 ottobre, in una grande giornata di rievocazione.

Un appuntamento che quest’anno cresce e amplia la propria proposta, coinvolgendo i luoghi della cultura, la Villa Comunale e Piazza Federico II. Sette giorni pensati per avvicinare i bambini alla storia, incontrare autori e studiosi e offrire a famiglie e visitatori l’emozione di un viaggio nel tempo.

«Quest’anno abbiamo voluto fare le cose ancora più in grande, con un evento molto più ricco e coinvolgente rispetto alle precedenti edizioni – sottolinea il sindaco Antonio Potenza –. Un’intera settimana di cultura e appuntamenti, fino a una domenica che farà rivivere ad Apricena la magia della corte di Federico II. Vogliamo vedere le famiglie nelle piazze, i bambini meravigliarsi e tanti visitatori scoprire la bellezza della nostra città. Dietro questo programma c’è il lavoro di persone e associazioni che ringrazio, insieme all’assessore Sefora Palma. Siamo orgogliosi delle nostre radici e pronti a farle vivere a tutto il territorio. Vi aspettiamo ad Apricena!».

Il percorso comincerà con le attività dedicate alla scoperta del patrimonio cittadino. Dal 12 al 16 ottobre, le operatrici del Palazzo della Cultura cureranno visite guidate al Museo Civico e alla Torre dell’Orologio, insieme a laboratori creativi medievali per bambini dai 6 ai 12 anni. Il 12 ottobre spazio anche ai “Giochi federiciani”, il laboratorio di Alessandro De Troia che intreccia storia, gioco e divertimento.

Ricco il calendario degli incontri. Il 14 ottobre, alle 18.30, Michele La Vacca presenterà “Federico II e il Figlio del Falco”, dialogando con lo studioso Ciro Panzone. Il 15 ottobre, alle 18.00, la dottoressa Carmen Antonacci accompagnerà il pubblico alla scoperta di Trotula e delle altre figure femminili legate alla cura nel Medioevo. Il 16 ottobre, alle 18.30, sarà protagonista Mario Prignano, giornalista, caporedattore del TG1 e storico della Chiesa, che presenterà i suoi libri in dialogo con Alessandro De Troia.

Domenica 18 ottobre la storia prenderà vita con “Alla corte di Federico II”. Nella Villa Comunale sorgerà un villaggio medievale, aperto dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00: banchi degli antichi mestieri, accampamenti storici, armi e armature, macchine d’assedio, tiro con l’arco ed esibizioni di combattimento tra cavalieri.

Alle 17.00 appuntamento con lo spettacolo di falconeria; alle 18.00 il corteo storico con nobili, cavalieri, musici e sbandieratori. Ad arricchire la rievocazione sarà “Musica federiciana”, a cura dell’associazione Camerata Mvsica Antiqva: brani vocali e strumentali tratti da codici e manoscritti medievali, eseguiti con copie degli strumenti in uso al tempo di Federico II.

La festa proseguirà in Piazza Federico II, dalle 19.00, con “A tavola con Federico II”, lo spettacolo degli sbandieratori e, alle 19.30, i giullari di Davide Rossi. A seguire, gastronomia, musica e spettacoli. Nella stessa giornata saranno visitabili anche il Museo Civico e la Torre dell’Orologio.

Apricena apre le porte a cittadini e visitatori per una settimana in cui la storia si potrà scoprire, ascoltare e vivere insieme.