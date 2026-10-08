Altro che maltempo autunnale, nella prossima settimana arriva una nuova ‘ottobrata’. Ma in Puglia…
Altro che maltempo autunnale, nella prossima settimana arriva una nuova ‘ottobrata’
Gli amanti del maltempo e del clima un pò più fresco dovranno ancora attendere: secondo Alessio Grosso di MeteoLive dopo un paio di giorni di maltempo, ci sarà la pronta riscossa dell’anticiclone..
I modelli di riferimento concordano infatti su una sua piena ripresa tra lunedì 12 e lunedì 19 ottobre, con una distensione più solida e organizzata sulla Penisola.
In questo contesto, l’Italia vivrà una fase più stabile e luminosa, con giornate spesso soleggiate e temperature in linea o leggermente superiori alle medie stagionali.
Tuttavia, la rimonta anticiclonica non sarà perfettamente simmetrica: le regioni adriatiche, tra cui la Puglia, e le estreme meridionali potranno ancora sperimentare qualche nota di variabilità, complice la persistenza di correnti orientali o nordorientali che, pur indebolite, continueranno a lambire il settore.
Si tratterà comunque di fenomeni modesti, più legati a locali annuvolamenti o brevi rovesci che a veri peggioramenti.