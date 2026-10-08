Fiera di Foggia, “Le Origini per il Futuro”

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«Le Origini per il Futuro»



9–11 ottobre 2026 | Quartiere fieristico di Foggia



Ingresso gratuito e partecipazione gratuita a tutti gli eventi degustativi in programma.



Tre giornate tra memoria, innovazione, cultura rurale e sapori del territorio

La 74ª Fiera dell’Agricoltura di Foggia torna ad animare il quartiere fieristico con un programma che mette in relazione la storia della manifestazione, l’evoluzione del settore agricolo e le tradizioni delle comunità rurali.



Il tema «Le Origini per il Futuro» accompagna un percorso dedicato alle radici agricole del territorio e alle prospettive di rilancio del quartiere fieristico. Immagini, testimonianze e memorabilia ripercorreranno la crescita della Fiera nel corso dei decenni, mentre una mostra cronologica di macchine agricole metterà a confronto i mezzi storici della prima metà del Novecento con le tecnologie più moderne.



Accanto al percorso espositivo, il programma culturale ed enogastronomico darà spazio alla pastorizia, alla transumanza, alle masserie didattiche e alla presenza degli animali, con dimostrazioni, incontri, musica popolare e degustazioni.



L’Azienda Agricola Tenuta di Montenero, presente come espositore e masseria didattica nello stand «Pastorizia e Agricoltura del Gargano», contribuirà a raccontare il patrimonio di conoscenze, pratiche e sapori del Gargano e del Sopramonte.

Sottile: «Le Origini per il Futuro, una Fiera che racconta la nostra identità e guarda avanti nell’ottica del rilancio del Quartiere fieristico»

«Invito tutti a visitare la 74ª Fiera dell’Agricoltura di Foggia, dal 9 all’11 ottobre. “Le Origini per il Futuro” è il filo conduttore di questa edizione: vogliamo riscoprire la storia della Fiera, le nostre radici agricole e rurali, i saperi e le tradizioni che appartengono alla nostra comunità, mettendoli in relazione con l’innovazione e con le prospettive future.

Sarà una Fiera aperta a tutti, con esposizioni, incontri, musica, tradizioni e degustazioni gratuite. Un’occasione per ritrovarci intorno a un patrimonio che appartiene alla storia di Foggia e della Capitanata e, allo stesso tempo, per guardare con fiducia al futuro del quartiere fieristico e del territorio».





Venerdì 9 ottobre



L’apertura e il confronto sul futuro



Ore 16.00 — Inaugurazione e taglio del nastro

Apertura della manifestazione e convegno inaugurale «Le Origini per il Futuro del Quartiere Fieristico», con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e dei soci fondatori dell’Ente. Un momento di confronto sulla storia del quartiere, sul suo ruolo nel territorio e sulle prospettive di rilancio e valorizzazione.



Ore 16.30 — Le tradizioni in scena

Esibizione del gruppo folk sannicandrese.



Ore 18.00 — Conferenza «Incendi in Puglia: che fare?»

Incontro dedicato al tema degli incendi e alla tutela del territorio.



Ore 19.00 — I dolci del Gargano

Degustazione gratuita delle specialità dolciarie garganiche.



Sabato 10 ottobre



Saperi, musica e sapori del Gargano



Ore 10.00 — «Dal latte alla tavola»

Dimostrazione di caseificazione con assaggi gratuiti, per conoscere da vicino la trasformazione del latte e i saperi della tradizione casearia.



Ore 16.00 — Il folklore di Monte Sant’Angelo

Esibizione del gruppo folk «La Pacchianella».



Ore 17.00 — Conferenza Lions «Condividere il futuro del Gargano»

Un momento di confronto sulle prospettive del territorio garganico.



Ore 18.30 — Cena con i pastori garganesi del Sopramonte

Degustazione gratuita di orecchiette con cime di rapa e ragù e della preparazione tradizionale «capra acqua e sale».



Domenica 11 ottobre



Pastorizia e transumanza tra memoria e prospettive



Ore 10.00 — Canti e balli della tradizione

Arrivo in Fiera del gruppo «AUSER Folk» ed esibizioni di balli e canti popolari.



Ore 10.30 — Conferenza «Pastorizia e transumanza: quale futuro?»

Incontro dedicato alle prospettive della cultura pastorale e della transumanza, con presentazione del libro «Pastorizia e transumanza».



Ore 13.00 — Pranzo con i pastori garganesi del Sopramonte

Degustazioni gratuite di carni bovine e suine, musciscka, formaggi e bruschette: un percorso tra i sapori della tradizione pastorale garganica.



Il percorso espositivo nelle tre giornate



La manifestazione sarà accompagnata dalla mostra di macchine agricole storiche e moderne, dal racconto per immagini della storia della Fiera e dalle attività divulgative legate alla presenza delle masserie didattiche e degli animali.



Un programma che mette in relazione il patrimonio agricolo del territorio con le prospettive del futuro e restituisce al quartiere fieristico la sua funzione di luogo di incontro, conoscenza e partecipazione.



Ingresso e degustazioni gratuiti.