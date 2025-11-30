Eventi Manfredonia

Mostra del Presepio a Manfredonia: due sale per l’esposizione

L’AIAP Sede di Manfredonia dopo il grande successo del 53esimo Convegno Nazionale svolto nel nostro territorio ad ottobre invita tutti a visitare le due sedi della nostra “XXIX Mostra del Presepio” presso la Sala “Anna Castigliego” adiacente la Chiesa della Stella Maris in Corso Manfredi 254 e nell’affascinante location del Convento di Santa Maria delle Grazie in Via Tribuna 101.

Oltre 50 opere in esposizione realizzate dai nostri soci e provenienti anche dalle varie Sedi AIAP della Puglia e da Malta, presente anche una sezione dedicata alle opere dell’artista pugliese Raffaele De Angelis. Le mostre saranno aperte tutti i giorni fino al 6 gennaio 2026.

