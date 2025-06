[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Moscone: “Noi siamo unicamente per la pace”

🗣️ “Noi non siamo neutrali di fronte alla guerra. Noi siamo unicamente per la pace, perché è solo la pace la via per la giustizia.”

Con parole forti e cariche di passione, il vescovo, padre Franco Moscone, alza la voce ancora una volta, con la forza di chi non si rassegna.

🙏🏻 La sua è una volontà incrollabile: chiede la pace con decisione, con coraggio, con dolore. Si indigna!

Cita San Michele e San Pio, vede la contraddizione tra la terra benedetta che rappresenta e le esercitazioni di guerra che vi si svolgono. E continua a chiedere pace, mentre il mondo – sordo – procede con tutti i mezzi per evitarla.

📍Mattinata, 31 maggio 2025

Santa Maria della Luce

⬇️