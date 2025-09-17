[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Moscone: “Gli ultimi atti mi addolorano profondamente”

La recrudescenza, notevole per proporzioni, di misfatti perpetrati negli

ultimi tempi nel nostro territorio garganico, mi induce a non tacere ed a

reagire con fermezza e coraggio di fronte a tanta violenza – penso ai tanti

roghi di auto avvenuti negli scorsi mesi (tra le quali anche quella dell’ex

sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi), al sabotaggio alla sala

operatoria ortopedica dell’ospedale civile di Manfredonia, all’assassinio la

scorsa notte di un uomo nell’agro di Monte Sant’Angelo, in una contrada

tra le più belle del nostro fascinoso Gargano – atti tutti che mi addolorano

profondamente.



Non mi stancherò mai di ripetere con costanza e chiara denuncia che

nel nostro amato Gargano non si devono né si possono più tollerare azioni

di chi vuole o sa solo usare la violenza per imporre i propri personali

interessi o la propria visione di parte, infangando cittadini e territorio.



Faccio perciò mie le parole del sindaco D’Arienzo, che è anche

coordinatore per la Puglia di Avviso Pubblico, l’associazione nazionale

degli enti locali e regioni contro mafie e corruzione: “… non lasciamoci

intimorire, non cediamo all’indifferenza, custodiamo i valori millenari della

nostra comunità per affermare che la cultura della vita e della legalità è più

forte di qualsiasi mafia”.



Aggiungo che sento ogni intimidazione criminale sul territorio della

diocesi alle mie cure pastorali affidata, come rivolta alla mia persona e a

tutto il popolo del Gargano che sta cercando di rialzarsi e porre fine ai

tanti lacci di illegalità striscianti.

Quella della Chiesa locale è e sarà sempre voce di condanna che si

alza forte e senza paura nei confronti di queste mentalità e modalità che

infestano il nostro ‘amato Gargano’, ma anche voce di conforto ed

incoraggiamento per un popolo che ha una storia ed una volontà di bene

da difendere e far maturare perché è custode di imparagonabili bellezze

storiche e ambientali.



Per questo ricordo a tutti che non c’è giustizia, né tantomeno libertà

se si perseguono logiche violente, perverse e di parte: la verità non sta

nella forza o nella prevaricazione della violenza, ma nell’impegno per il

bene comune e la solidarietà tra persone che si riconoscono membri della

stessa comunità e fedeli della stessa Chiesa.



A tutti i garganici, in specie a quelli che si impegnano

quotidianamente dentro e fuori le Istituzioni, ad ogni titolo e grado, nella

lotta per la trasparenza e la legalità, continuo a ripetere: coraggio,

andiamo avanti, è la strada giusta!



Manfredonia, 17 settembre 2025

p. Franco Moscone crs

Arcivescovo