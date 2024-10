Montinaro verso il Manfredonia: risolto il contratto con il Brindisi

Matteo Montinaro potrebbe diventare a breve un calciatore del Manfredonia.

Il Brindisi FC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Matteo Montinaro. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata in questi mesi augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.