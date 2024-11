Monte Sant’Angelo, sfiorato il 6 al SuperEnalotto

A Monte Sant’Angelo centrato il 5 al SuperEnalotto.

Nell’estrazione di martedì 19 novembre, come riporta Agipronews, a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, è stato centrato un ‘5’ da 43.342,73 euro al Byron Caffè, situato in via Manfredi 19 C/D.

L’ultimo 6 da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 21 novembre, è di 34,1 milioni di euro.