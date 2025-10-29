[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo, pubblicato il bando per la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile

L’Ambito territoriale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta ha pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di Monte Sant’Angelo, con sede in via Carlo di Durazzo n. 9.

Il CAG rappresenta uno spazio dedicato ai giovani, un luogo di incontro, partecipazione, crescita e creatività. L’obiettivo è offrire opportunità educative, formative e ricreative per adolescenti e giovani tra gli 11 e i 29 anni, promuovendo la socialità, la cittadinanza attiva, l’inclusione e la prevenzione del disagio giovanile.

Il servizio è finanziato dal Piano Sociale di Zona 2022-2024 e dal Comune di Monte Sant’Angelo. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18 novembre 2025.

Per saperne di più e consultare la documentazione https://www.montesantangelo.it/…/centro-di-aggregazione…