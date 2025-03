Monte Sant’Angelo, lavori in Corso Vittorio Emanuele, disciplina traffico dal 3 marzo al 15 aprile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LAVORI IN CORSO VITTORIO EMANUELE (TRATTO TRA VIA CAVALLOTTI A VIA TANCREDI), DISCIPLINA TRAFFICO DAL 3 MARZO AL 15 APRILE

Proseguono spediti i lavori in Corso Vittorio Emanuele. Nei prossimi giorni si estenderanno anche alla parte di corso Vittorio Emanuele che congiunge piazza Duca d’Aosta con via Tancredi.

Pertanto, dal 3 marzo al 15 aprile 2025:

– in via Vittorio Emanuele è istituito il divieto di transito dall’incrocio con via Cavallotti fino all’innesto su via Tancredi.

– In via Umberto I è confermato il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, per consentire il doppio senso di circolazione nel tratto tra via Cavallotti e via Durazzo. È altresì consentita la circolazione veicolare da e verso via Durazzo esclusivamente alle autovetture.

– In via Cavallotti è confermata il senso unico di marcia a scendere verso via Umberto I.

– Nella piazzetta di vico Giglio è istituito il divieto di sosta 0-24, per consentire l’inversione di marcia al servizio di trasporto pubblico locale e agli autocarri adibiti a carico e scarico merci.

– Per i veicoli provenienti da via Manfredi, all’innesto su via Tancredi è istituito l’obbligo di svolta a destra verso via Gian Tommaso Giordani.

– In via Tancredi è istituito il senso unico di marcia a scendere.

– In via Luigi Zuppetta, nel tratto tra via Gian Tommaso Giordani e via Celestino Galliani, è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione.

– Per i veicoli provenienti da via Carbonara e via Vittorio Emanuele in direzione Duca d’Aosta, è confermato l’obbligo di svolta a destra in direzione via Cavallotti.

– In via Benedetto XIII, all’altezza di via Montesacro, è confermato il divieto di transito in direzione piazza Duca d’Aosta con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Montesacro.

– Lo spegnimento dei varchi Z.T.L. di via Verdi e Vittorio Emanuele per tutte le fasce orarie del medesimo periodo temporale.