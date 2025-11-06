Monte Sant’Angelo: furgone esce fuori strada e finisce in una scarpata, un ferito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO / SAN GIOVANNI ROTONDO – Paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 novembre, lungo la Statale 272, nel tratto che collega Monte Sant’Angelo a San Giovanni Rotondo. Un furgone è uscito di strada, finendo in una scarpata.

L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 52. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante, che trasportava frutta e verdura, avrebbe sbandato per cause ancora in fase di accertamento. Nell’uscire dalla carreggiata, il furgone ha abbattuto il guardrail prima di terminare la sua corsa nella scarpata sottostante.

Immediato l’allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente rimasto ferito nell’impatto. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale; al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato cruciale. Una squadra del distaccamento di San Giovanni Rotondo, supportata da un’autogru inviata dal comando provinciale di Foggia, ha lavorato per estrarre l’autista dall’abitacolo deformato del mezzo e per mettere in sicurezza l’intera area dell’incidente.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi di rito per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Tratto da Retegargano