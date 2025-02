Monte Sant’Angelo, da oggi lavori di scavo per la realizzazione di linee elettriche sulla Panoramica Sud

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO, DAL 27 FEBBRAIO LAVORI DI SCAVO DI REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE SULLA PANORAMICA SUD, ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

La via Panoramica Sud sarà interessata da lavori di scavo per la realizzazione di nuove linee elettriche sulla direttrice denominata Pulsano, con conseguente impegno di una corsia di marcia e necessità di istituzione del senso unico alternato sulla corsia non interessata dagli scavi.

Lavori dal lunedì al giovedì fino al 30 aprile. Istituito senso unico di marcia, area di cantiere non superiore ai 40 metri

Dal 27 febbraio al 30 aprile 2025:

Nella via Panoramica Sud, nel tratto interessato dall’area di cantiere, è istituito il senso unico alternato di marcia.

Che l’area di cantiere interessata dallo scavo della sede stradale non sia mai superiore ai 40 metri lineari

Che durante le ore di esecuzione dei lavori, la circolazione veicolare venga disciplinata a mezzo movieri a cura della ditta esecutrice dei lavori

Che durante le ore di assenza delle lavorazioni, ivi comprese quelle notturne, la circolazione veicolare venga disciplinata a mezzo impianto semaforico a cura della ditta esecutrice dei lavori

Che nei giorni di venerdì e prefestivi, la sede stradale interessata dagli scavi sia ripristinata e l’area di cantiere sgomberata al fine di garantire in sicurezza il doppio senso di circolazione nei giorni di sabato e festivi

Che i lavori, le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza vengano segnalati da appositi cartelli, collocati dalla ditta esecutrice dei lavori, a cui è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le misure volte a porre in sicurezza il cantiere, onde evitare danni a terzi.