Monte Sant’Angelo Christmas Festival: il programma di Natale

🔴🔴 MONTE SANT’ANGELO CHRISTMAS FESTIVAL 2024, IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI NATALIZI

Monte Sant’Angelo – la Città dei due Siti UNESCO, Capitale della cultura della Puglia 2024 che inizia il suo cammino verso il Giubileo 2025 – si appresta a vivere un Natale molto speciale con grandi appuntamenti e importanti eventi.

“Un programma speciale con tanti grandi appuntamenti per celebrare al meglio l’anno della Capitale verso il Giubileo 2025” – il commento del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

🔺 Il 28 dicembre grande evento per celebrare l’anno di Capitale della cultura; sabato 21 Monte Sant’Angelo prende la presidenza nazionale dell’Associazione Longobardi in Italia, l’ente gestore del sito UNESCO; importanti convegni dedicati al racconto delle residenze culturali (venerdì 6), agli studi sui Dolmen con la Sovrintendenza (venerdì 6) e agli ultimi studi e ricerche sul Santuario con l’Università di Bari (sabato 21); tanti i grandi appuntamenti per bambini e famiglie come l’arrivo della Slitta di Babbo Natale (venerdì 13), la choco parade con Willy Wonka e il cioccolato di Eurochocolate (mercoledì 18), la grande parata di Alice in wonderland (giovedì 19), la sfilata dei personaggi di Walt Disney (venerdì 27), il concerto gospel (sabato 21), le residenze culturali di Babbo Natale (sabato 7 e domenica 8 ) e della Befana (venerdì 3 e sabato 4 gennaio).

🔺 E ancora… mercatini, allestimenti speciali, presentazione progetto speciale sulle tradizioni musicali, pettolate, cinema e laboratori nel Museo Tancredi, attività nelle strutture socio-sanitarie, attività sportive, zampognari, tante attività per bambini e famiglie, diversi concerti.

I grandi appuntamenti: https://lacittadeiduesitiunesco.it/cultura/monte-santangelo-christmas-festival-2024-il-programma-degli-eventi-natalizi/

🔴 SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO: https://lacittadeiduesitiunesco.it/wp-content/uploads/2024/12/ChristmasfestivalMSA2024_programma.pdf

🔺 Il Monte Sant’Angelo Christmas festival 2024 è promosso da Città di Monte Sant’Angelo (Assessorati cultura, welfare, istruzione, sport e turismo)

con il sostegno di Regione Puglia, PACT – Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Puglia Culture – Circuito Teatrale, DIPOFAM (Dipartimento per le Politiche della Famiglia)

in collaborazione con le Imprese, le Associazioni, le Parrocchie, gli Istituti scolastici