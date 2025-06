Monte Sant’Angelo, chiuso fino a novembre l’ufficio postale di Via Manfredi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PROGETTO POLIS DI POSTE ITALIANE: AL VIA I LAVORI ALL’UFFICIO POSTALE DI VIA MANFREDI, RESTERÀ CHIUSO DAL 18 GIUGNO A NOVEMBRE. DAL 19 ATTIVO SOLO L’UFFICIO IN VIA REALE BASILICA

“Per consentire i lavori infrastrutturali del progetto POLIS, l’ufficio postale di Monte Sant’Angelo centro, sito in Via Manfredi 141, resterà chiuso al pubblico dal 18 giugno 2025.

Dalla data del 19 giugno 2025 a tutto il periodo di chiusura, l’ufficio di Monte Sant’Angelo centro, verrà trasferito nell’ufficio postale di Monte Sant’Angelo succursale 1, sito in Via Reale Basilica 10, aperto dal lunedì al venerdi dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 dove la clientela dell’ufficio postale, potrà svolgere tutte le operazioni effettuabili presso il proprio Ufficio di radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza.

L’Ufficio postale di Monte Sant’Angelo centro riaprirà in data 07 novembre 2025, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione” – fa sapere Poste Italiane.

Nell’ufficio di Via Manfredi inizieranno i lavori per il Progetto Polis che coinvolge anche Monte Sant’Angelo.

L’obiettivo degli “Sportelli Unici” è di dotare gli Uffici Postali interessati di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a: documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone RAI.